FC Porto sofre mas arranca vitória em casa do Moreirense

O FC Porto conquistou esta segunda-feira, 27 de outubro, a oitava vitória em nove jornadas da I Liga ao conseguir um triunfo, por 2-1, em Moreira de Cónegos, nos instantes finais de uma partida em que esteve a perder.Valeu um cabeceamento do turco Deniz Gül, na sequência de um canto de Rodrigo Mora com desvio de Kiwior, aos 88 minutos, para que a equipa treinada por Francesco Farioli pudesse finalmente respirar de alivio.O Moreirense colocou-se a vencer aos 18 minutos por Alanzinho que rematou de longe para o fundo da baliza, beneficiando de um desvio da bola em Bednarek.Em cima do intervalo, Yan Maranhão agarrou Frohold na grande área e, depois de recorrer ao VAR, o árbitro mandou marcar penálti. Samu Aghehowa não vacilou e empatou a partida.Este triunfo recoloca o FC Porto como líder isolado da I Liga, com três pontos de vantagem sobre o Sporting e quatro sobre o Benfica.