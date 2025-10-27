Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Endrick ao lado de Florentino Pérez na sua apresentação no Real Madrid, em julho de 2024. realmadrid.com
Desporto

Lesões, concorrência e extracampo: como Endrick foi do estrelato ao ostracismo no Real Madrid

Sem espaço no Real Madrid e com a vaga na seleção em risco, avançado que chegou à Espanha com 'status' de novo craque procura mudança já em janeiro para tentar garantir presença no Mundial de 2026.
Nuno Tibiriçá
