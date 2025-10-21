Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Nick Woltemade. O gigante alemão que "é como um Messi com dois metros de altura"
Nick Woltemade. O gigante alemão que "é como um Messi com dois metros de altura"

Avançado do Newcastle tem dado nas vistas pelo tamanho (1,98m) e pelos golos na Premier League (quatro em cinco jogos) e na Champions (um em dois jogos). Hoje enfrenta o Benfica (20h00, SportTV).
Isaura Almeida
Liga dos Campeões
Benfica
Newcastle
Nick Woltemade

