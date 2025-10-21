Nick Woltemade. O gigante alemão que “é como um Messi com dois metros de altura”

Apesar do interesse do Bayern de Munique, Nick Woltemade reforçou o Newcastle, adversário do Benfica na terceira jornada da fase liga da Liga dos Campeões. O avançado alemão já leva cinco golos em sete jogos e será um dos perigos a ter em conta no jogo de hoje (20h00, Sport TV5) no St. James Park, o santuário dos magpies, onde os adeptos “são como um 12.º jogador”, segundo o treinador Eddie How.Rosto da transferência mais cara na história do clube, o ponta de lança de 23 anos é um jogador que causa controvérsia pelos 85 milhões de euros (mais cinco milhões em objetivos) que custou. “Woltemade? Só posso felicitar o Estugarda por ter encontrado um idiota que pagou tanto dinheiro”, respondeu Karl-Heinz Rummenigge, ex-CEO do Bayern, deixando claro que a formação de Munique abandonou a corrida pelo avançado sensação da Bundesliga 2024/25 devido aos elevados valores envolvidos.As fortes declarações de Rummenigge contrastam com as de quem se cruza com Woltemade em campo e no balneário. Segundo o internacional alemão Maximilian Mittelstadt, Woltemade “é um absoluto fenómeno”. Para Atakan Karazor, é um jogador que pode atuar entre linhas, como um atacante mais recuado ou como um 9, dentro da área: “Nick é tipo um Musiala ou Messi com dois metros de altura.”O capitão do Estugarda considera-o ainda “um atacante muito útil taticamente, alguém que pressiona a saída de bola adversária, sabe proteger a bola de costas para a baliza e mostra bom posicionamento na área, com finalizações limpas e eficientes, resultado do talento natural, apesar de ainda precisar ganhar mais consistência para ser considerado um finalizador letal”.Woltemade tem mostrado muita agilidade e mobilidade na área para um ponta de lança de elevada estatura (mede 1,98 metros) e colecionado lances que lhe valem já algumas comparações com esse gigante de nome Zlatan Ibrahimovic, antigo internacional sueco, como o golo de calcanhar que marcou ao Brighton no passado sábado, num jogo que o Newcastle perdeu antes de receber o Benfica.Nascido a 14 de fevereiro de 2003, em Bremen, começou a jogar futebol no amador TS Woltmershausen. O talento logo chamou a atenção do Werder Bremen, que o contratou em 2010. Ainda júnior iria tornar-se o mais jovem a vestir a camisola do Werder Bremen, com 17 anos, 11 meses e 18 dias, mas uma série de lesões impediram que se fixa-se na equipa principal. Foi depois emprestado ao SV 07 Elversberg, que ajudou a subir à Bundesliga 2, e onde chamou à atenção do Estugarda, clube que, no verão de 2024, aproveitou a oportunidade de o contratar a custo zero. Um ano depois vendeu-o por 85 milhões de euros ao Newcastle, após o atleta vencer a Taça da Alemanha e se estrear na seleção, diante de Portugal, nas meias-finais da Liga das Nações, em junho. Em Newcastle, Woltemade, contratado após a saída de Alexander Isak para o Liverpool (por 145 milhões), teve um impacto positivo imediato e mostrado que é mais do que um avançado forte no jogo aéreo, revelando bom entendimento com Anthony Gordon e Elanga.Propriedade do príncipe saudita Mohamed bin Salman, desde 2021, o clube tem 132 anos de vida e já foi quatro vezes campeão de Inglaterra - a última em 1927. Os magpies seguem em 13.º lugar mo campeonato e em 11.º na fase liga da Liga dos Campeões, depois de uma vitória sobre o Saint-Gilloise (4-0) e uma derrota com o Barcelona (2-1), jogo em que o alemão foi notícia (e alvo de memes também) por comer uma banana no banco de suplentes. Vários jornais e televisões escreveram artigos sobre o facto do alemão não comer carne e necessitar de ingerir alimentos durante os jogos. Um fator extra a ter em conta por José Mourinho, Otamendi, António Silva. isaura.almeida@dn.pt