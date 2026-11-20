O selecionador feminino de futebol destacou hoje, 20 de novembro, os regressos à convocatória de Portugal e a um grupo que pretende que seja “equilibrado e experiente” para vencer o play-off frente à Islândia e qualificar-se para o Mundial2027.

Na conferência de imprensa que se seguiu à divulgação das 26 convocadas para o segundo play-off, frente à Islândia, Francisco Neto mostrou-se satisfeito por voltar a contar com a guarda-redes Rute Costa, a defesa Ana Borges, a média Kika Nazareth e a avançada Beatriz Fonseca.

“Temos esses regressos e também da Pauleta, que integrava a última convocatória, mas depois acabou por não estar [foi dispensada por lesão] e passa a ser o quinto regresso. Acima de tudo, há que focar num grupo que precisamos que seja equilibrado e experiente. Sabemos que são momentos decisivos, emocionais e também de grande tensão e precisamos de gente com experiência, capaz de poder lidar e ajudar num momento tão decisivo”, salientou, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Entre as quatro novidades na convocatória, Francisco Neto particularizou o retorno de Kika Nazareth, que ainda não voltou a competir pelo FC Barcelona desde que sofreu uma lesão na coxa direita, assumindo que, apesar de estar clinicamente apta para os dois jogos, a disputar em 01 e 05 de dezembro, a futebolista de 24 anos estará “condicionada na utilização”.

“Não podemos olhar para uma jogadora na situação de estar condicionada no seu estado clínico. Pode estar condicionada na utilização, nos minutos. Estamos em sintonia e comunicação direta com o departamento clínico do FC Barcelona. É uma jogadora que vem de uma lesão que sabemos que é uma recidiva e tem sempre um período mais alargado de recuperação”, realçou.

No leque de escolhas do técnico nacional incluem-se também Carolina Tristão, do Benfica, e Carolina Santiago, do Sporting, ambas já internacionais 'AA' e que participaram no Europeu de sub-19 de 2025, competição na qual Portugal atingiu as meias-finais, e no Mundial de sub-20 de 2026.

“Vêm já com outro tipo de experiência. As jogadoras mais experientes acabaram por ter a sua primeira experiência de fase final quase só como seniores. Por isso, chegam mais preparadas, com mais jogos internacionais e vivenciando o ótimo trabalho que fazemos na formação, e isso também nos dá mais certezas quando temos de escolher”, transmitiu.

Depois de ter ultrapassado com sucesso (vitórias por 4-0 e 3-1) a Irlanda do Norte no primeiro play-off de qualificação, Portugal joga agora com a Islândia, primeiro em casa, a 01 de dezembro, em Guimarães, e cumpre a segunda mão quatro dias depois, em 5 do mesmo mês, em Reiquejavique.

As sete seleções com melhor ranking FIFA entre os oito vencedores do play-off qualificam-se para o Mundial2027, que vai decorrer no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano, enquanto a oitava equipa terá ainda de passar por um play-off intercontinental, a disputar também em solo brasileiro.