Portugal supera Irlanda. Uma seleção de segundas oportunidades, que mantém vivo o sonho do Mundial 2027

A seleção portuguesa de futebol feminino venceu, esta noite de terça-feira (13 de outubro), a seleção da Irlanda do Norte, por 3-1, garantindo assim a passagem ao segundo playoff de acesso ao Mundial 2027, onde irá enfrentar a Islândia.

Era expectável que o adversário quisesse mostrar uma faceta diferente daquele que mostrou no jogo da primeira, em que perdeu por 4-0, daí o selecionador nacional, Francisco Neto, ter avisado, na antevisão do encontro, que era preciso muita atenção e concentração durante toda a partida para evitar reações e calafrios. E foi precisamente num momento de desatenção da defesa portuguesa que a Irlanda do Norte aproveitou para se adiantar na partida. Aos 27 minutos, já depois de duas grandes oportunidades não concretizadas de Stephanie Ribeiro, Kess Elmore rematou a bola com sucesso para o fundo da baliza portuguesa.

A reação portuguesa fez-se com calma. Francisco Neto também tinha dito na véspera, que uma equipa madura é uma equipa que sabe gerir as emoções do jogo sem se desconcentrar e aos 45 minutos, a equipa mostrou que ouve o técnico e confia na sua ampla leitura dos acontecimentos e chegou ao empate. Stephanie Ribeiro serviu Carolina Santiago, que apareceu na área a rematar ao poste e... ainda teve a sorte da bola ir ter com ela de novo, dando-lhe uma segunda oportunidade para marcar.

Com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, nas bancadas do Estádio Municipal de Portimão, Portugal voltou para o segundo tempo sabendo que podia dar a volta ao resultado, mas só a meio da segunda parte fez valer a sua superioridade e depois do selecionador mexer na equipa. E foram duas das jogadoras em quem apostou que fabricaram o 2-1. Telma Encarnação serviu Jéssica Silva, que apareceu no coração da área a marcar com... a barriga aos 74 minutos.

A vencer pela primeira vez no jogo, a seleção não tirou o pé do acelerador e foi em busca do terceiro golo. Andreia Norton ainda acertou no poste antes de Carole Costa fazer o 3-1 de grande penalidade aos 83 minutos e dar ao selecionador uma segunda oportunidade no jogo para lançar a jovem Carolina Tristão. Com 17 anos de 323 dias, se jogar, a jovem jogadora do Benfica juntou-se ao grupo das mais precoces de sempre a estrearem-se. Carolina Tristão é apenas superada por Kika Nazareth (está lesionada e não pode ajudar Portugal nesta fase), que tinha 17 anos e 108 dias quando se estreou pela seleção portuguesa principal, a 4 de março de 2020, num jogo com a Itália a contar para a Algarve Cup.

As navegadoras procuram uma segunda oportunidade para marcar presença entre a elite mundial pela segunda vez seguida, depois de já ter participado no Mundial 2023. Ultrapassado o primeiro playoff, a seleção portuguesa irá agora jogar com a Islândia, que eliminou a Croácia, nos dias 26 de novembro e 5 de dezembro, com o objetivo de garantir a presença no lote dos sete vencedores da segunda ronda dos playoffs, mais bem classificados, de acordo com o ranking, para se qualificar diretamente para o Campeonato do Mundo a realizar no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano.

Se for a oitava seleção a qualificar-se ainda terá de jogar os playoffs intercontinentais, à semelhança do que sucedeu com Portugal em 2023, quando eliminou a seleção dos Camarões, para garantir a primeira presença num Mundial de futebol feminino, na Austrália e Nova Zelândia.

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