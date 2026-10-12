Gerir vantagem de quatro golos é a missão da seleção para passar ao 2.º playoff de acesso ao Mundial 2027

Portugal recebe a Irlanda do Norte, na terça-feira (19h15, RTP1), no Estádio Municipal de Portimão, e o objetivo passa por gerir bem a vantagem de quatro golos conseguida no jogo da primeira mão do primeiro playoff de acesso ao Mundial 2027.

Francisco Neto apelou por isso à concentração das jogadoras da seleção de futebol feminino, avisando que as adversárias não têm nada a perder e irão “à procura de algo diferente”, depois da pesada derrota sofrida na sexta-feira passada (4-0). “Uma equipa madura é aquela que, independentemente do resultado, quer sempre mais nos seguintes e ser melhor. Apesar das coisas muito boas, e foi possivelmente dos jogos fora mais competentes que tivemos, amanhã [esta terça-feira] temos de repetir”, disse o selecionador nacional, esta segunda-feira, dia 12 de outubro, na antevisão do duelo.

E apesar de antever que a Irlanda do Norte, “pelo menos numa fase inicial”, vai “procurar perceber o que o jogo” pressionando “mais alto” e sendo “mais agressiva”, Portugal tem de se preocupar consigo e não permitir esse tipo de situações, segundo Francisco Neto: “Jogando com o mesmo nível de rigor e dinâmica do último jogo, vamos reduzir certamente estas hipóteses à Irlanda do Norte. Não cumprindo, as coisas tornar-se-ão mais difíceis.”

Se passar este primeiro playoff, a equipa portuguesa ainda terá de ultrapassar outra eliminatória - com o vencedor do embate entre a Croácia e a Islândia, a 26 de novembro e 5 de dezembro - para garantir presença no lote dos sete vencedores da segunda ronda dos playoffs, mais bem classificados, de acordo com o ranking, que se qualificam diretamente para o Campeonato do Mundo a realizar no Brasil no próximo verão.

A outra seleção qualifica-se para os playoffs intercontinentais à semelhança do que sucedeu com Portugal em 2023, quando eliminou a seleção dos Camarões, para garantir a primeira presença num Mundial feminino, na Austrália e Nova Zelândia.

O Mundial 2027 vai ser disputado no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho do próximo ano. E as navegadoras procuram a segunda presença entre a elite mundial pela segunda vez seguida, depois de já ter participado em três europeus (2017, 2022 e 2025).

isaura.almeida@dn.pt