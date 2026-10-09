Seleção feminina de futebol goleia Irlanda do Norte no arranque do play-off para o Mundial

Portugal deu esta sexta-feira um passo muito sólido rumo à segunda ronda do play-off de qualificação para o Mundial feminino de 2027, ao vencer a Irlanda do Norte por 4-0, em Larne, na primeira mão da eliminatória. A seleção orientada por Francisco Neto resolveu praticamente o encontro ainda na primeira parte, com golos de Telma Encarnação, Jéssica Silva e um autogolo de Rebecca Holloway, antes de Fátima Pinto fechar a goleada já na reta final.

A equipa portuguesa entrou determinada no Inver Park e chegou à vantagem aos oito minutos. Depois de um remate de Andreia Jacinto ter sido intercetado com o braço por McCaster, a árbitra romena Iuliana Demetrescu assinalou grande penalidade. Telma Encarnação assumiu a responsabilidade e não falhou, colocando Portugal na frente.

O domínio português traduziu-se rapidamente em mais golos. Aos 22 minutos, numa jogada bem construída pela esquerda, Joana Marchão encontrou Telma Encarnação, que cruzou para a finalização de Jéssica Silva. A avançada voltou a ser decisiva numa noite em que Portugal encontrou profundidade, velocidade e eficácia no ataque.

Aos 28 minutos, o marcador chegou aos 3-0. Catarina Amado cruzou da direita e Rebecca Holloway, pressionada na área, desviou a bola para a própria baliza. Ao intervalo, Portugal vencia com toda a justiça, depois de uma primeira parte de claro ascendente perante uma Irlanda do Norte incapaz de contrariar a circulação e a intensidade das portuguesas.

A segunda parte trouxe uma contrariedade para a seleção nacional. Catarina Amado viu dois cartões amarelos no mesmo lance, aos 64 minutos — o segundo por protestos — e foi expulsa, deixando Portugal reduzido a dez jogadoras. A Irlanda do Norte cresceu então no encontro, mas Inês Pereira respondeu com segurança quando foi chamada a intervir, evitando que as anfitriãs reduzissem a diferença.

Mesmo em inferioridade numérica, Portugal voltou a marcar. Aos 83 minutos, Fátima Pinto rematou de muito longe e surpreendeu a guarda-redes Jacqueline Burns, que deixou a bola entrar junto ao poste. O 4-0 deixa Portugal numa posição altamente favorável, mas a eliminatória só ficará decidida na segunda mão.

A Irlanda do Norte terminaria também reduzida a dez elementos, depois da expulsão de Cora Chambers já no período de compensação, após intervenção do videoárbitro.

Portugal recebe agora a Irlanda do Norte na próxima terça-feira, 13 de outubro, às 19h15, no Estádio Municipal de Portimão. Se confirmar a passagem à segunda ronda do play-off, a seleção nacional defrontará o vencedor da eliminatória entre Croácia e Islândia, com as islandesas a terem vencido fora por 4-0 na primeira mão.