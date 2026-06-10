José Mourinho, treinador do Benfica
José Mourinho, treinador do BenficaFOTO: SL BENFICA
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Mourinho despede-se do Benfica: “Representar este clube foi uma honra e um privilégio”

Técnico agradeceu a Rui Costa e aos jogadores numa curta mensagem. Segue-se o Real Madrid.
Sofia Fonseca
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“Representar este clube foi uma honra e um provilégio”, escreveu José Mourinho no Instagram esta quarta-feira, 10 de junho, numa mensagem de despedida do Benfica em que quebrou o silêncio sobre o fim do seu percurso no clube da Luz para ir treinar o Real Madrid.

"Agradeço ao presidente Rui Costa a oportunidade que me foi concedida de trabalhar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica”, acrescentou.

Bastaram três curtos parágrafos para Mourinho agradecer ainda aos profissionais do clube e aos jogadores com quem teve “o prazer de trabalhar”. “Deixo um sincero agradecimento e os votos do maior sucesso pessoal e profissional”, diz aos jogadores, manifestando-se convicto de que criou com eles uma “ligação duradoura”. “Meu jogador um dia, meu jogador para sempre”, rematou.

Na terça-feira, 9, o Benfica oficializou a rescisão de contrato com José Mourinho e a contratação do novo treinador, Marco Silva, por duas épocas, extensível até 2028/29.

José Mourinho, treinador do Benfica
Benfica oficializa contratação de Marco Silva e rescisão de Mourinho
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