Mourinho despede-se do Benfica: “Representar este clube foi uma honra e um privilégio”

“Representar este clube foi uma honra e um provilégio”, escreveu José Mourinho no Instagram esta quarta-feira, 10 de junho, numa mensagem de despedida do Benfica em que quebrou o silêncio sobre o fim do seu percurso no clube da Luz para ir treinar o Real Madrid."Agradeço ao presidente Rui Costa a oportunidade que me foi concedida de trabalhar ao serviço do Sport Lisboa e Benfica”, acrescentou.Bastaram três curtos parágrafos para Mourinho agradecer ainda aos profissionais do clube e aos jogadores com quem teve “o prazer de trabalhar”. “Deixo um sincero agradecimento e os votos do maior sucesso pessoal e profissional”, diz aos jogadores, manifestando-se convicto de que criou com eles uma “ligação duradoura”. “Meu jogador um dia, meu jogador para sempre”, rematou..Na terça-feira, 9, o Benfica oficializou a rescisão de contrato com José Mourinho e a contratação do novo treinador, Marco Silva, por duas épocas, extensível até 2028/29. .Benfica oficializa contratação de Marco Silva e rescisão de Mourinho