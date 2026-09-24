MotoGP garante presença em Portugal até 2029

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP vai manter-se no calendário do Campeonato do Mundo até 2029, na sequência de um novo acordo entre a organização da competição e o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão. A renovação assegura a presença da principal categoria do motociclismo mundial em Portugal nas temporadas de 2027, 2028 e 2029.

O circuito algarvio estreou-se no calendário de MotoGP em 2020, devolvendo Portugal ao Mundial pela primeira vez desde 2012. Depois de uma passagem inicial em 2020 e 2021, o AIA consolidou-se como uma das provas do campeonato a partir de 2023, beneficiando de uma adesão crescente de público e de projeção internacional.

A edição de 2025 estabeleceu um recorde de assistência no Autódromo Internacional do Algarve, com mais de 166 mil espectadores ao longo do fim de semana. O prolongamento do contrato confirma Portimão como palco regular de um dos maiores eventos do desporto motorizado mundial, com impacto direto na hotelaria, restauração, transportes e restantes serviços da região.

Jaime Costa, diretor executivo do AIA, considerou que a renovação traduz a confiança no trabalho desenvolvido pelo circuito e pelas entidades envolvidas na organização do Grande Prémio. Para Carlos Ezpeleta, diretor-geral adjunto da MotoGP, o traçado de Portimão acrescentou uma nova dimensão ao campeonato desde a sua entrada no calendário, pela exigência técnica e pelas corridas que tem proporcionado.

O Grande Prémio de Portugal de 2026 disputa-se entre 20 e 22 de novembro, no Algarve, e será a penúltima ronda da temporada. Jorge Martín, líder do campeonato, Marc Márquez e Marco Bezzecchi, vencedor da edição portuguesa de 2025, estão entre os pilotos esperados em Portimão.