Bezzecchi vence GP de Portugal em MotoGP. Miguel Oliveira despediu-se do público português em 14.º

O italiano Marco Bezzecchi venceu, este domingo, 9 de novembro, o Grande Prémio de Portugal em MotoGP, marcado pela despedida de Miguel Oliveira (Pramac/Yamaha), que terminou em 14.º lugar. Os espanhóis Alex Marquez e Pedro Acosta ficaram atrás do piloto da Aprilia e fecharam o pódio no Autódromo Internacional do Algarve.O português foi homenageado antes da sua última corrida no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, como tinha sido avançado na entrevista do DN a Jaime Costa, CEO do autódromo..Antes de rumar ao campeonato de Superbikes em 2026, com a BMW, o piloto de Almada recebeu uma forte ovação por parte dos fãs e dos pilotos na reta da meta da 21.ª e penúltima corrida da temporada da categoria rainha do motociclismo de velocidade..Marc Márquez (Ducati) esteve ausente desta prova por lesão. Campeão desde o Japão, o espanhol tem agora 100 pontos de vantagem sobre o irmão Alex, que é segundo, com Marco Bezzecchi a ficar a dois pontos de garantir o terceiro lugar do campeonato mundial de pilotos de MotoGP, que termina em Valência no próximo dia 16..Montanha russa de emoções para Miguel Oliveira no adeus ao MotoGP em casa