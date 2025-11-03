Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Jaime Costa é CEO da Parkalgar, sociedade que gere o Autódromo Internacional do Algarve.
Jaime Costa é CEO da Parkalgar, sociedade que gere o Autódromo Internacional do Algarve.Gerardo Santos
Desporto

Jaime Costa: “Organizar o Grande Prémio de Portugal em MotoGP custa cerca de 10 milhões de euros”

CEO do Autódromo Internacional do Algarve revela ao DN que Miguel Oliveira vai ser homenageado na corrida de dia 9 de novembro, em Portimão, e que a Fórmula 1 em Portugal é uma possibilidade.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
MotoGP
Miguel Oliveira
Autódromo Internacional do Algarve
Grande Prémio de Portugal
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt