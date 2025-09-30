Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Miguel Oliveira: “O MotoGP marcou a minha vida, mas agora a minha energia vai estar no Superbike e na BMW”
FOTO: GERARDO SANTOS
Desporto

Miguel Oliveira: “O MotoGP marcou a minha vida, mas agora a minha energia vai estar no Superbike e na BMW”

Piloto confirma ao DN saída da elite e revela que o Grande Prémio de Portugal, a 9 de novembro, será ainda mais especial por isso. Acordo com a marca alemã vai ser anunciado hoje.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
MotoGP
Miguel Oliveira
ediçao impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt