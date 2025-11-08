Montanha russa de emoções para Miguel Oliveira no adeus ao MotoGP em casa

A pista de Portimão tem sido "a casa" de Miguel Oliveira nos últimos 15 anos, nove deles no MotoGP. A receção apoteótica que teve no palco da fanzone ao som de "A Minha Casinha", dos Xutos e Pontapés, depois de um 16.º lugar na corrida sprint, é apenas um exemplo do carinho e apoio que o português tem sentido por estes dias no Autódromo Internacional do Algarve. E ele tem feito questão de agradecer com autógrafos, sorrisos e uma quantidade de selfies inimaginável.Do lado de fora do circuito sente-se o verdadeiro pulsar da paixão pelo motociclismo. São milhares os amantes do MotoGP que vivem intensamente o evento, compram bilhetes, consomem merchandising e fazem despesa numa fanzone muito portuguesa a nível gastronómico, com bifanas, pão com chouriço e pastéis de nata, enquanto no paddock desfilam VIP, convidados das equipas, dos patrocinadores, da organização do Grande Prémio de Portugal, da dona do campeonato, a Dorna, e da Federação Internacional de Motociclismo.Na fervilhante e colorida fanzone, o mítico 46 de Valentino Rossi já perde para o 88 de Miguel Oliveira. Às 15h00 em ponto, a praça silencia-se de olhos postos no ecrã gigante para o arranque dos motores para a corrida sprint, que foi ganha por Alex Márquez (Ducati). Apreciam a corrida pelo prazer da corrida e não exigem mais ao piloto da casa, após a desastrosa qualificação para o seu último Grande Prémio de Portugal no MotoGP.No domingo, às 13h00, do 19.º lugar da grelha de partida para a corrida do adeus em casa. Em 2026, o Falcão vai voar para a BMW e para as Superbike, deixando a elite do mundial de velocidade. E por mais que a organização do evento português defenda que o evento vive por si, o 88 vai fazer muita falta às milhares de camisolas, bonés e bandeiras que por estes dias desfilam no autódromo, na zona de Portimão."Somos um país pequeno, mas somos muito grandes. Vejo imensas bandeiras portuguesas por todos os circuitos e isso diz muito sobre nós. Gostamos de estar lá para os nossos e serei sempre grato por isso, porque estiveram sempre durante o meu percurso que foi inesperado, nunca tinha acontecido. Não quero que todos gostem de mim, mas espero que muitos tenham passado a gostar mais deste desporto", disse o piloto, que, na última quinta-feira levou cerca de 3000 pessoas à cerimónia de lançamento do GP de Portugal, um momento inspirador para cerca de 1200 miúdos ávidos da atenção do piloto português. E quando viu um miúdo em lágrimas à sua frente, pegou nele e sentou-o na sua mota..Já este sábado, depois dos testes de qualificação não terem corrido nada bem ao português, Hervé Poncharal, o proprietário da equipa Tech3, com que Miguel Oliveira conseguiu as primeiras vitórias na prova rainha e que vai deixar a equipa que liderou desde 1990, foi à boxe do português da Yamaha para lhe dar um abraço. O Falcão de Almada emocionou-se. .Miguel Oliveira chegou à sala de imprensa acompanhado pela filha, Alice, que olhou para o pai e perguntou de forma tão inocente quanto uma criança de quatro anos consegue ser: "Pai, ganhaste?" Miguel sorriu e respondeu - "não, foi ele", e apontou para Alex Márquez que abandonava a sala de imprensa, depois de falar aos jornalistas, e alinhou na troca de mimos: "Não digas isso, ela vai ficar a odiar-me!" Mas Alice só queria mesmo o colo do pai e não o do piloto. Mais a sério admitiu que não tem conseguido “ficar à margem das emoções” e do carinho de milhares de apoiantes. “É impossível não ficar emocionado ou ficar indiferente. Só pelo simples facto de eu estar na grelha, para eles, já é motivo para estarem comigo”, disse o português, revelando que isso lhe “dá força para fazer melhor", e, com a ajuda da mota as coisas são capazes de correr bem”.O Grande Prémio de Portugal no MotoGP é a sua corrida 116 no Mundial em que soma cinco triunfos, sete pódios e uma pole position, no ano da vitória em Portimão, em 2020. E seja qual for a posição no final da última corrida em casa, Miguel Oliveira vai sair vencedor, porque o 88 (que começou como 44) vai perdurar nas camisolas, nos bonés e nas bandeiras, assim como o Falcão, que abriu caminho a mais Miguéis e outros oitenta e oitos no MotoGP.isaura.almeida@dn.pt.Jaime Costa: “Espetáculo de abertura do GP de Portugal em MotoGP terá uma homenagem ao Miguel Oliveira”\n \n