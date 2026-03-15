Guerra no Médio Oriente obriga ao adiamento do Grande Prémio de Portugal de MotoGP

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que estava inicialmente marcado para 15 de novembro no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, foi adiado uma semana e passa agora a realizar-se entre 20 e 22 de novembro. A alteração no calendário do Campeonato do Mundo de MotoGP resulta do reagendamento do Grande Prémio do Qatar, motivado pela atual instabilidade geopolítica no Médio Oriente associada ao conflito envolvendo o Irão.A prova no circuito de Lusail, no Qatar, estava prevista para o fim de semana de 10 a 12 de abril, mas foi adiada para os dias 6 a 8 de novembro. Esta mudança levou a organização do campeonato a reorganizar a fase final da temporada, obrigando ao adiamento das duas últimas corridas do calendário.Com a atualização das datas, o Grande Prémio de Portugal passa a disputar-se entre 20 e 22 de novembro, enquanto o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, em Espanha, que encerra a época de MotoGP, será realizado entre 27 e 29 de novembro.Em comunicado, o diretor executivo da MotoGP, Carmelo Ezpeleta, explicou que a decisão foi tomada após uma análise cuidadosa da situação e em coordenação com todos os parceiros envolvidos. Segundo o responsável, a prioridade da organização é garantir a segurança e o bem-estar de pilotos, equipas, comissários e adeptos, assegurando simultaneamente que o campeonato decorre de acordo com os mais elevados padrões.Carmelo Ezpeleta agradeceu também aos responsáveis pelos circuitos de Portimão e de Valência pela flexibilidade demonstrada, que permitiu ajustar o calendário de forma a garantir a realização das provas sem comprometer o normal desenrolar da competição.A decisão contou ainda com o apoio da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), presidida pelo português Jorge Viegas. O dirigente sublinhou que, perante o atual contexto geopolítico, a segurança de todos os envolvidos no campeonato deve ser sempre a principal prioridade.Com estas alterações, o final da temporada de MotoGP será marcado por várias corridas consecutivas nas últimas semanas do campeonato, culminando com as provas em Portugal e em Valência, onde ficará decidido o campeão mundial da categoria rainha do motociclismo..Algarve com "impacto mediático enorme" e milhares de dormidas graças ao Moto GP em Portimão