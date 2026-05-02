Morreu Alex Zanardi, antigo piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico

O antigo piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico Alex Zanardi morreu "de forma na súbita" na noite da última sexta-feira, 1 de maio, conforme anunciou sua família em comunicado citado pela Sky Sports. O italiano tinha 59 anos.“É com profunda tristeza que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido subitamente ontem à noite”, refere a nota. “Alex morreu em paz, rodeado pelo afeto de quem lhe era mais querido". .Zanardi estreou-se na Fórmula 1 em 1991, mas foi nos Estados Unidos que alcançou maior notoriedade, ao conquistar dois títulos consecutivos da CART, em 1997 e 1998. A carreira sofreu uma reviravolta dramática em 2001, quando perdeu ambas as pernas num acidente em pista.Após um longo processo de recuperação, o italiano reinventou-se no desporto adaptado. No paraciclismo, conquistou quatro medalhas de ouro e duas de prata nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012 e Rio 2016.Em 2020, voltou a sofrer um acidente grave, desta vez durante uma prova solidária de ciclismo na Toscana, após ser atingido por um camião. O incidente provocou lesões cranianas severas e obrigou a vários anos de tratamento.Em Itália, a morte de Zanardi motivou reações no universo político e desportivo. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmou que “a Itália perde um grande campeão e um homem extraordinário”, destacando a capacidade do atleta para transformar adversidades “numa lição de coragem, força e dignidade”. .Já o presidente do Formula One Group, que gere a Fórmula 1, Stefano Domenicali, sublinhou que o antigo piloto foi “uma pessoa verdadeiramente inspiradora, como homem e como atleta”. De forma a homenagear uma figura que marcou várias gerações dentro e fora das pistas, o Comité Olímpico Italiano anunciou um minuto de silêncio em todos os eventos desportivos no país durante o fim de semana..F1: Engenheiro de Max Verstappen sai da Red Bull em 2028.Sainz volta a criticar defensores das novas regras da F1 e alerta para riscos na segurança dos pilotos