F1: Engenheiro de Max Verstappen sai da Red Bull em 2028

Num abril sem corridas, os fãs de Fórmula 1 têm-se podido manter entretidos com as trocas entre as várias equipas da grelha. Depois dos rumores de que o tetracamepão Max Verstappen estaria a ponderar a sua saída da F1, a notícia cai como uma bomba: Gianpiero Lambiase – carinhosamente conhecido por GP –, engenheiro de corridas do piloto neerlandês há dez anos, assinou com a McLaren, e está de saída da Red Bull. A equipa, desde o ano passado, já perdeu nomes como Christian Horner, Adrian Newey e, mais recentemente, Will Courtenay. A saída de GP, que acompanha Verstappen desde que este chegou à F1, é mais um claro sinal de que a escuderia austríaca está a entrar numa nova era.Lambiase começou a sua carreira na F1 como engenheiro de dados da Jordan, em 2005, mas passou a engenheiro de corrida quando a equipa se chamava Force India. Em 2015, mudou-se para a Red Bull, onde foi engenheiro de Daniil Kvyat até à chegada de Verstappen. Mais recentemente, assumiu também o cargo de Diretor de Competição na escuderia austríaca continuando a ser engenheiro de corrida de Verstappen.Tanto a Red Bull como a McLaren já confirmaram a transferência. “A Oracle Red Bull Racing confirma que Gianpiero Lambiase deixará a equipa em 2028, quando o seu contrato atual expirar. “GP” é um membro valioso da equipa, à qual se juntou em 2015. Até à sua saída, Lambiase continua a desempenhar as funções de Diretor de Competição e de Engenheiro de Corrida de Max Verstappen. A equipa e ele estão totalmente empenhados em acrescentar mais sucessos ao nosso sólido historial conjunto”, lê-se no comunicado da Red Bull.Já a McLaren revela que Lambiase será o próximo Diretor de Competição da equipa onde correm Lando Norris e Oscar Piastri. “A McLaren Racing tem o prazer de anunciar que Gianpiero Lambiase se juntará à McLaren Mastercard Formula 1 Team como Diretor de Competição, reportando diretamente ao Diretor da Equipa, Andrea Stella”.“A função de Diretor de Competição já existe na estrutura da equipa, com a liderança geral da equipa de corrida. Estas funções são atualmente desempenhadas por Andrea Stella, para além do seu papel como Diretor da Equipa”, esclarece ainda a equipa inglesa.“A capacidade da equipa para atrair e garantir os melhores talentos, como Lambiase, e anteriormente Rob Marshall e Will Courtenay [ambos saídos da Red Bull], a par da retenção e promoção de pessoas altamente talentosas que já fazem parte da equipa, é uma prova da visão estratégica e da cultura que estão integralmente incorporadas na McLaren Mastercard F1 Team sob a liderança de Zak Brown e Andrea Stella, que também têm contratos de longo prazo”, lê-se no mesmo documento. “A equipa aguarda com expectativa a chegada de Gianpiero Lambiase quando o seu contrato atual terminar, o mais tardar em 2028.”E agora, Max?Ao longo destes anos, tanto Max Verstappen como Lambiase foram revelando que a sua parceria era muito mais do que apenas trabalho. “Vejo isto como algo incrivelmente especial e não acho que algo semelhante voltará a acontecer”, chegou a dizer GP em entrevistas quando questionado sobre o sucesso da dupla nas pistas. E com Max Verstappen a assumir, recentemente, que não se está a divertir na F1, adjetivando de “Mario Kart” a atual temporada de F1, os alarmes têm estado a soar no mundo do desporto: estará Verstappen de saída da F1 ou, pelo menos, da Red Bull?O que é certo é que dificilmente GP ficará na equipa austríaca até 2028, com os especialistas a adivinhar que a Red Bull obrigue Lambiase a uma gardening leave de cerca de um ano, como é, aliás, comum na indústria.Para já, o tetracampeão está em silêncio sobre a saída daquele que foi, muitas vezes, apelidado de seu “irmão mais velho” no paddock..F1: Duas corridas depois, já há danças de cadeiras nas direções das equipas.F1: Max Verstappen recusa iniciar conferência de imprensa no GP do Japão enquanto jornalista não sai da sala