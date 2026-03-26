F1: Max Verstappen recusa iniciar conferência de imprensa no GP do Japão enquanto jornalista não sai da sala
Piloto neerlandês condicionou respostas à saída de repórter do The Guardian, após desacordo relacionado com pergunta sobre o incidente no GP de Espanha de 2025
 O piloto neerlandês Max Verstappen recusou iniciar a conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio do Japão enquanto o jornalista britânico Giles Richards permanecesse na sala, protagonizando um momento de tensão antes da ronda disputada em Suzuka.

Assim que se sentou para responder às perguntas dos jornalistas presentes, o piloto da Red Bull identificou o repórter do The Guardian e deixou clara a sua posição. “Saiam daqui”, afirmou por várias vezes, acrescentando ainda: “Não falo antes de ele sair”. Só depois de Richards abandonar o local é que Verstappen iniciou normalmente a conferência de imprensa com os restantes meios de comunicação.

O episódio tem origem numa troca de palavras ocorrida no final da temporada passada, após a última corrida do campeonato de 2025, quando Verstappen perdeu o título mundial para Lando Norris por uma diferença de dois pontos. Nessa altura, questionado por Richards sobre se o incidente com George Russell no Grande Prémio de Espanha teria sido determinante para a perda do campeonato, o neerlandês reagiu de forma crítica.

“Esqueces-te de tudo o resto que aconteceu na minha temporada. A única coisa que mencionas é Barcelona. Eu sabia que isso ia acontecer. E agora estás com esse sorriso estúpido. Faz parte das corridas. Vive-se e aprende-se”, respondeu então o piloto.

Já na conferência de imprensa no Japão, perante a permanência do jornalista na sala, Verstappen manteve a mesma postura e limitou-se a repetir: “Saia daqui. Saia daqui”, recusando responder a qualquer pergunta enquanto a situação não fosse resolvida. Após a saída de Giles Richards, o tetracampeão mundial prosseguiu a sessão normalmente durante cerca de dez minutos, respondendo às restantes questões colocadas pelos jornalistas presentes.

Artigos Relacionados

No stories found.
