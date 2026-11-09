Mónaco anuncia que Flávio Nazinho foi chamado por Jorge Jesus à Seleção Nacional

O Mónaco divulgou que o jogador Flávio Nazinho está convocado para os compromissos da Seleção de Portugal. Em comunicado emitido nas redes sociais nesta manhã de segunda-feira, oclube monegasco diz que o jovem lateral esquerdo está incluído na comitiva de jogadores de Jorge Jesus para as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações, nas quais Portugal vai ter pela frente Dinamarca (no sábado, no Estádio Municipal de Braga) e País de Gales (na terça-feira seguinte, no Cardiff City Stadium).

A Federação Portuguesa de Futebol não emitiu esclarecimentos, mas há duas situações principais a merecer atenção de Jorge Jesus. Rafael Leão, do Galatasaray, está lesionado e deve falhar a convocatória. No fim de semana, Nuno Tavares foi substituído por queixas musculares no jogo da Lázio, líder do campeonato italiano, e isso leva a que haja preocupação já que Nuno Mendes não integra os convocados. Assim, estaria apenas Diogo Dalot disponível para a posição, logo seria necessário encontrar um canhoto para a posição de origem. Portanto, haverá retoque nos 28 inicialmente chamados.

Natural de Almada, o lateral-esquerdo chegou a Alcochete aos 15 anos de idade. Em 2021, Rúben Amorim promoveu-o ao plantel principal e jogou na Liga dos Campeões. Fez apenas 11 jogos pelo Sporting antes de rumar ao Club Brugge, a troco de 2,5 milhões de euros.

Na Bélgica, efetuou 94 partidas e rumou ao Mónaco por cinco milhões de euros este verão. Leva 14 jogos e foi titular em dez compromissos do campeonato francês. Aos 23 anos, pode estrear-se ao mais alto nível, por Portugal, depois de ter representado as seleções nacionais desde os sub-16 aos sub-21.

Em relação a novidades nos convocados, Jorge Jesus tinha chamado António Silva, do Bournemouth, Mateus Fernandes, do Tottenham, e apresentou novas possibilidades no ataque: entraram Gustavo Varela, profícuo goleador em Itália, no Monza, Rodrigo Mora, da Roma, e Quenda, do Chelsea, além do regresso de Carlos Forbs. Varela, Quenda e Mora não têm ainda internacionalizações AA. A estes junta-se agora Nazinho e o lateral direito, do FC Porto, Alberto Costa. Numa assentada, Jesus pode estrear cinco jogadores.