Miguel Trindade faz história no kickboxing e leva título mundial dos peso-pena

Portugal acaba de conquistar o seu primeiro título mundial no kickboxing. Miguel Trindade, de 25 anos, derrotou o turco Deniz Demirkapu na noite desta sábado, 17 de outubro, numa luta pelo Glory, principal liga da modalidade na atualidade, na Lotto Arena, em Antuérpia, Bélgica, e sagrou-se campeão dos pesos-pena.

O combate foi decidido no terceiro round, com a vitória do português por knockout técnico. Miguel Trindade aplicou uma sequência de três pontapés baixos no adversário, derrubando Demirkapu ao chão nas três vezes.

Antes da luta, Miguel Trindade contou ao DN sobre a sua preparação. Os pesos-pena têm de estar na marca dos 65 kg e alcançar este objetivo é, por si só, um trabalho exigente. Junto com os treinos, a alimentação ganha uma relevância ainda maior. “Temos que fazer uma longa dieta, mais ou menos de oito a dez semanas”, revelou o atleta, que, embora siga um plano restrito, não abre mão do sabor. “É comer comida limpa e evitar fritos, comer fora, molhos. Como massa, carne de vaca, peixe, frango, comida saborosa, só que dentro de certos parâmetros e quantidades”. Depois do foco na dieta, os dias que antecedem uma luta ganham outra estratégia. “Na última semana, vamos desidratar o corpo, suar, beber água, para alcançar o peso ali mesmo no milímetro. E depois voltamos a recuperar, a hidratar-nos e a ficarmos fortes”.

Veja o momento final da luta