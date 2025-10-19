Português Vasco Vilaça conquista o bronze no Mundial de triatlo

Vasco Vilaça terminou na terceira posição o Mundial de triatlo, após ter sido este domingo quinto classificado na finalíssima, em Wollongong, na Austrália, onde Portugal colocou três representantes no ‘top 15’.O olímpico luso, que entrou na etapa final no terceiro lugar do ranking mundial, confirmou a conquista do bronze, com um total de 3.690,12 pontos.Vilaça, de 25 anos, fechou a sua contabilidade com um quinto lugar na finalíssima dos Mundiais que decorreram em Wollongong, ficando a pouco mais de um minuto do recém-sagrado campeão do Mundo, o australiano Matthew Hauser, hoje vencedor em 1:42.42 horas.O pódio da finalíssima ficou completo com o espanhol David Cantero, segundo com o tempo de 1:43.15 horas, e com o italiano Alessio Crociani, terceiro em 1:43.22.Após entrar atrasado no segmento de corrida, o triatleta português recuperou várias posições e ficou a 22 segundos do pódio, somando 915.12 pontos, o que lhe permitiu segurar o seu terceiro lugar no Mundial, ‘impulsionado’ pelas medalhas de prata nas etapas de Yokohama, Hamburgo e Riviera francesa.Dois lugares depois do quinto classificado de Paris2024 chegou Miguel Tiago Silva, que cumpriu a sua prova em 1:43.54 horas.O olímpico Ricardo Batista, sexto em Paris2024, foi 15.º, com o tempo de 1:44.45 horas, fechando uma prestação positiva de Portugal, único país a colocar três triatletas no ‘top 15’.Nas contas finais, Ricardo Batista ocupou o 12.º lugar do ranking, com 2.089,91 pontos, e Miguel Tiago Silva subiu a 18.º, com 1.689,57.Grande dominador da temporada, Matthew Hauser confirmou em casa o título mundial, impondo-se com 4.250 pontos. O brasileiro Miguel Hidalgo ficou com a prata, com 3.769,95.Na elite feminina, Maria Tomé foi hoje 20.ª na finalíssima, após completar a sua prova em 1:59.28 horas, e concluiu o Mundial de triatlo na 18.ª posição, com 1.638,66 pontos.A alemã Lisa Tertsch sagrou-se campeã do Mundo, com 3.886,26 pontos, seguida da francesa Leonie Periault (3.577,04) e da britânica Beth Potter (3.313,18).Nos Mundiais que hoje acabaram em Wollongong, as finalíssimas das elites, que valiam o dobro dos pontos, foram as únicas competições a decidir-se por ranking, enquanto nos sub-23, juniores e paratriatlo os pódios traduzem diretamente o desempenho em prova. .Benfica vence em Chaves e segue em frente na Taça de Portugal (veja os golos)