O treinador do Benfica, Marco Silva, espera um "adversário difícil" no Torreense mas assegura que a sua equipa continua "motivada" pelo ciclo de vitórias que vive, mesmo numa altura em que se está a regressar de uma paragem para as seleções.

Num jogo a contar para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, os encarnados vão enfrentar os vencedores em título este domingo, às 20h45. Apesar do Benfica jogar fora de casa, o encontro realizar-se-á no Estádio Nacional, em Oeiras, mais perto da Luz do que a casa da equipa de Torres Vedras.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador destacou que o Torreense, para além de detentor do troféu "com mérito", tem dado "respostas muito positivas" quando é exposto a "adversários de nível diferente" aos dos que com quem joga na Segunda Liga, como foi o caso da Supertaça, da Liga Europa este ano e, claro, da final da Taça de Portugal em maio, que venceu após bater o Sporting CP.

"Tem ido para patamares muito bons e feito sempre bons jogos e dificultando ou conseguindo bons resultados", sublinhou. Ainda assim, contou, a equipa do Benfica não precisava dessas boas exibições para respeitar o adversário já que, mais que tudo, "respeita" a Taça de Portugal.

"É uma competição muito importante para nós enquanto clube, que já não vencemos há alguns anos. Por isso é mais um extra para nós", acrescentou.

O momento na Luz tem sido vitorioso. O clube já não perde em todas as competições desde setembro, quando foi derrotado pelo FC Porto no Dragão por 3-1. Mas a equipa também não joga desde o passado dia 8 de novembro, frente ao Estrela da Amadora.

"Vimos de uma paragem, é verdade, mas vimos de um ciclo de vitórias muito importante para nós, com jogos praticamente de três em três dias em que a equipa foi respondendo bem. Em termos de resultados, foi perfeito, com a oscilação normal de um momento de época que nem sempre pode jogar perfeito", analisou Marco Silva.

Questionado sobre se o Benfica iria apostar em titulares para enfrentar um adversário mais competente do que outros que jogam na mesma divisão, Marco Silva admitiu que irão "entrar novamente num ciclo com uma densidade de jogos muito grande" e que lhes vai competir "ir gerindo" o plantel.

"A competição, por si só, já é uma competição de elevada importância, mas que, por vezes, acontecem algumas surpresas, para não dizer muitas surpresas. Nós não vamos sequer pensar por aí, vamos pensar aquilo que é a nossa obrigação enquanto clube que tem a obrigação de estar na próxima fase", disse ainda

Samuel Soares e Anatoliy Trubin têm sido os dois guarda-redes escolhidos por Marco Silva, indo rodando entre o português no campeonato e o ucraniano para a Liga Europa. Questionado por vários jornalistas sobre quem seria a escolha para a baliza no 11 inicial de domingo, Marco Silva contou que ainda não decidiu e os jogadores ainda não sabem.

"Nós, até pelas características que temos no Trubin e por aquilo que é a sua qualidade e que foi o seu passado também -- era um jogador que estava habituadíssimo a jogar -- optámos por não deixar completamente sem jogo e nós sabendo que, jogando de três em três dias, poderíamos ter os dois guarda-redes a jogar a um nível sempre e positivo para ambos", explicou o treinador.

"De certeza que não somos a única equipa na Europa ou no mundo a fazer o que nós temos vindo a fazer, portanto, trocar entre competições de campeonato e taças", acrescentou.