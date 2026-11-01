Marco Silva quer Benfica "igual a si mesmo" frente ao Alverca

Marco Silva quer um Benfica fiel à sua identidade na receção ao Alverca, marcada para esta segunda-feira, às 20h15, no Estádio da Luz. Na antevisão ao encontro da 10.ª jornada da Liga, o treinador encarnado sublinhou que a equipa terá de manter o que tem feito, mas também melhorar aspetos que lhe permitam controlar o jogo com e sem bola.

"O que é inegociável" é a forma de a equipa se preparar e atuar, afirmou Marco Silva, que espera um adversário capaz de criar dificuldades. O Alverca tem uma linha de três defesas e laterais ofensivos, explicou, e pode apresentar uma estrutura diferente daquela que o Benfica tem encontrado nos últimos jogos. As águias terão de mostrar a sua melhor versão para conquistar os três pontos e proporcionar uma boa exibição aos adeptos.

A prestação de Dodi Lukebakio no último jogo abriu a discussão sobre a possibilidade de o extremo ser titular frente ao Alverca. Marco Silva não revelou a escolha, mas recusou estabelecer uma hierarquia entre o belga e Rafa, que também pode atuar naquele espaço. São jogadores com características diferentes, explicou, e a decisão dependerá da estratégia para cada partida.

O treinador mostrou-se satisfeito com a exibição de Lukebakio e com a forma como se ligou aos colegas, mas recordou que o extremo tem de ser consistente durante os 90 minutos, com e sem bola. Rafa, por sua vez, entrou bem no último encontro e pode desempenhar várias funções no ataque. "Não há hierarquias na nossa equipa", garantiu Marco Silva, ressalvando que nem sempre joga quem atravessa o melhor momento: a escolha também depende do adversário e do que a equipa pretende explorar.

Questionado sobre a forma como reage às decisões de arbitragem, o técnico admitiu que nem sempre consegue manter a serenidade. "Sou emocional", reconheceu, acrescentando que, por vezes, não fica satisfeito consigo próprio. Marco Silva explicou ainda que, após o jogo com o FC Porto, preferiu centrar as declarações na exibição do Benfica, por considerar que havia questões mais importantes do que a arbitragem.

No capítulo clínico, o treinador revelou que Enzo Barrenechea está perto de regressar à competição, depois de já ter treinado com a equipa nos últimos dias. Sobre Leandro Barreiro, mostrou-se confiante de que poderá voltar antes de janeiro. Marco Silva afirmou que mantém contacto permanente com a direção e que o clube estará atento ao mercado, mas considerou que o foco, nesta fase, deve estar nos jogos que a equipa tem pela frente.

O técnico abordou também os golos sofridos e a dificuldade em trabalhar com regularidade devido à ausência de semanas sem jogos. Disse que a equipa tem procurado melhorar o posicionamento coletivo e a capacidade de vencer duelos, recorrendo aos treinos e a outras ferramentas para transmitir informação aos jogadores. A prioridade é o Alverca, lembrou Marco Silva, que espera ver o Benfica preparado para respeitar o adversário e lutar pela vitória.