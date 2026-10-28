Marco Silva convocou Durán sem saber se ele poderá jogar. "Era importante que houvesse uma decisão rápida"

"Queremos ganhar ao Gil Vicente e estar na final-four da Taça da Liga. Estará um título em disputa. É óbvio que o campeonato é o campeonato e essa é a nossa grande prioridade, mas em todos os títulos em disputa é para dar o nosso máximo para os conquistarmos." Foi assim que Marco Silva antecipou o duelo do Benfica com o Gil Vicente, marcado para quinta-feira (20h45), um jogo dos quartos-de-final da Taça da Liga.

Este é o Benfica mais goleador do século num arranque de época (55 golos marcados e 16 golos sofridos em 18 jogos oficiais), mas, na opinião do treinador benfiquista, "o processo ofensivo está muito longe de estar perfeito", embora a equipa tenha feito coisas muito boas. "Para mim a solidez é muito importante, não só da linha de quatro [atrás], mas no jogar, em sermos uma equipa constante e consistente. Se atacarmos bem e melhor, de certeza que iremos ser uma equipa mais sólida. Para nós, é importante sermos uma equipa dominadora, que consiga dominar com bola, que goste de estar no meio-campo ofensivo, mas só iremos conseguir fazê-lo se tomarmos as decisões certas com bola e se, defensivamente, toda a gente trabalhar dentro de uma ideia coletiva", afirmou o técnico, que espera que a equipa consiga "esconder do adversário" alguns aspetos em que não é tão forte.

Para o treinador das águias, "a Taça da Liga é uma competição doméstica muito importante" e, embora admita fazer mudanças na equipa titular, não encara isso como "rotação" devido ao calendário super-preenchido, até porque o adversário exige respeito. "O Gil Vicente é uma equipa de qualidade e muito bem treinada, com bons jogadores e que apresenta sempre uma boa organização e estratégia, ideias claras e coragem na forma como jogam", avisou o técnico do Benfica.

E dará oportunidade aos jovens, como Anísio Cabral, José Neto ou Banjaqui? "O Banjaqui não estará disponível, infelizmente. Era importante conseguir tê-lo, até pelo desgaste do Bah em termos de jogar praticamente os 90 minutos em todos os jogos desde a paragem, mas está na fase final da recuperação e achamos que ainda é um pouco cedo par voltar. O [José] Neto irá jogar daqui a pouco na Youth League, mas o Anísio estará nos convocados", revelou o treinador benfiquista, garantindo que não vê a Taça da Liga como uma competição para lançar jovens.

O Benfica vem de um jogo complicado nos Açores, onde esteve a perder, mas acabou por vencer (2-1), em mais um grande jogo de Prestianni, que marcou o golo do triunfo, depois de assistir Pavlidis no empate. "Dando mérito ao Santa Clara em primeiro lugar, nós não estivemos ao nosso nível na 1.ª parte. Não teve a ver com intensidade, é claro que não fomos tão capazes de executar alguns dos planos de jogo. Retificámos ao intervalo e, com a inspiração individual de dois ou três jogadores, resolvemos um jogo que estava muito difícil. É analisar, fazer os jogadores perceber, e aí acredito que vamos estar mais bem preparados".

No final do jogo com o Santa Clara, na segunda-feira, Jhon Durán viu um cartão vermelho, "totalmente injusto", na opinião do técnico, que a menos de 24 horas do jogo com o Gil Vicente ainda não sabe se o poderá utilizar porque o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol só reúne e divulga os castigos às quintas-feiras: "Estamos na dúvida se poderá ou não ser utilizado. Percebo a questão, tem a ver com os timings de reunião de quem toma as decisões. E nesse aspeto, atendendo a que se marcam jogos para meio da semana, era importante que houvesse uma decisão rápida para sabermos com o que contar."

E depois de ter acesso ao relatório do árbitro, Marco Silva manteve o que disse após o jogo em defesa do seu jogador: "Tudo o que li só me veio dar mais certeza de que não tinha acontecido absolutamente nada. Felizmente acreditei no jogador e é esse o meu papel, quero que sejam honestos, errando ou não errando. Todos erramos na vida. Mas só veio confirmar o que eu tinha dito. Estou muito curioso para perceber qual será a decisão depois de ver o que vi e de ler o que foi escrito. Ele está convocado."

O Benfica vai pedir ao Conselho de Arbitragem a despenalização de John Durán, após a expulsão do avançado colombiano no final do jogo frente ao Santa Clara.

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