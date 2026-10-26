Prestianni brilha e lidera reviravolta do Benfica nos Açores

Com um golo e uma assistência, Gianluca Prestianni foi decisivo para o triunfo do Benfica sobre o Santa Clara (2-1), esta segunda-feira, dia 26 de outubro, na nona jornada da I Liga. A equipa lisboeta esteve a perder, mas tal como em 2019/20 deu a volta ao marcador na 2.ª parte e acabou por vencer, numa ronda em que o Sporting perdeu com o Académico de Viseu (2-1). Com a derrota do Santa Clara, o campeão FC Porto é agora a única equipa invicta na I Liga 2026/27.

No Estádio de São Miguel, nos Açores, a má primeira parte do Benfica foi também mérito do Santa Clara, uma equipa que segue em 4.º lugar do campeonato, com os mesmos 18 pontos do 3.º, o Sporting, ao fim de nove jornadas. Petit é o treinador no ativo com mais tempo de I Liga e fez valer a experiência montando uma estratégia, bem destemida diga-se, na receção ao Benfica de Marco Silva. Com a iniciativa de jogo desde o início e uma boa circulação de bola, o Santa Clara ganhou a luta a meio campo e jogou em alta rotação, condicionando o jogo ofensivo do adversário, cortando os cainhos até Pavlidis - bem marcado por Emanuel Moreira - ou Prestianni, que viria a ser decisivo.

Aos 31 minutos, uma mão na bola de Lenglet deu a Fernando a oportunidade de inaugurar o marcador de grande penalidade. Um golo que colocou os açorianos em vantagem no jogo e num virtual segundo lugar do campeonato. Com 36% de posse de bola nos primeiros 45 minutos, o Santa Clara criou mais oportunidades de golo e fez mais remates à baliza (4 contra 1 do Benfica), justificando a vantagem ao intervalo.