Benfica visita Torreense na Taça de Portugal. Sporting e FC Porto recebem União da Serra e Paredes

O Benfica vai jogar em casa do detentor do troféu, Torreense, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, enquanto Sporting e FC Porto recebem equipas de escalões secundários, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, 26 de outubro.

Os ‘encarnados’, recordistas de conquistas (26), mas que não vencem a prova desde 2016/17, vão visitar a formação de Torres Vedras, da II Liga, que na última temporada surpreendeu as hostes nacionais ao bater o Sporting na decisão, no Jamor.

Já os ‘leões’ vão defrontar no Estádio José Alvalade o União da Serra, do Campeonato de Portugal, o quarto escalão, e o FC Porto será anfitrião do Paredes, da Liga 3.

O sorteio ditou ainda um dérbi Vitória de Guimarães-Sporting de Braga na quarta eliminatória, cujos encontros estão agendados para 22 e 23 de novembro.

O quadro dos oitavos de final, a realizar entre 15 e 17 de dezembro, também ficou definido neste sorteio, sendo que, caso passem a quarta eliminatória, o Benfica jogará em casa com AVS ou Tondela, o FC Porto visitará União de Leiria ou Leça, e o Sporting será anfitrião de Atlético ou Casa Pia.