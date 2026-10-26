Benfica visita Torreense na Taça de Portugal. Sporting e FC Porto recebem União da Serra e Paredes
O Benfica vai jogar em casa do detentor do troféu, Torreense, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, enquanto Sporting e FC Porto recebem equipas de escalões secundários, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, 26 de outubro.
Os ‘encarnados’, recordistas de conquistas (26), mas que não vencem a prova desde 2016/17, vão visitar a formação de Torres Vedras, da II Liga, que na última temporada surpreendeu as hostes nacionais ao bater o Sporting na decisão, no Jamor.
Já os ‘leões’ vão defrontar no Estádio José Alvalade o União da Serra, do Campeonato de Portugal, o quarto escalão, e o FC Porto será anfitrião do Paredes, da Liga 3.
O sorteio ditou ainda um dérbi Vitória de Guimarães-Sporting de Braga na quarta eliminatória, cujos encontros estão agendados para 22 e 23 de novembro.
O quadro dos oitavos de final, a realizar entre 15 e 17 de dezembro, também ficou definido neste sorteio, sendo que, caso passem a quarta eliminatória, o Benfica jogará em casa com AVS ou Tondela, o FC Porto visitará União de Leiria ou Leça, e o Sporting será anfitrião de Atlético ou Casa Pia.
Resultado do sorteio:
4.ª eliminatória (21 e 22 de novembro de 2026):
Jogo 1: Vitória SC x SC Braga
Jogo 2: SCU Torreense x SL Benfica
Jogo 3: FC Porto x USC Paredes
Jogo 4: Sporting CP x União D. Serra
Jogo 5: Atlético CP x Casa Pia AC
Jogo 6: Gil Vicente FC x SC Olhanense
Jogo 7: SC Vianense x Rio Ave FC
Jogo 8: SC Farense x CD Fátima
Jogo 9: CD Mafra x FC Arouca
Jogo 10: GD Vitória Sernache x Lusitânia Lourosa FC
Jogo 11: UD Leiria x Leça FC
Jogo 12: Marítimo Madeira x GD Chaves
Jogo 13: AD Sanjoanense x Académica Coimbra
Jogo 14: Estoril Praia x FC Felgueiras
Jogo 15: AVS x CD Tondela
Jogo 16: CF Estrela x Portimonense
5.ª eliminatória (15 a 17 de dezembro de 2026)
Vencedor Jogo n.º 4 entre Sporting CP x União D. Serra vs. Vencedor Jogo n.º 5 entre Atlético CP x Casa Pia AC
Vencedor Jogo n.º 11 entre UD Leiria x Leça FC vs. Vencedor Jogo n.º 3 entre FC Porto x USC Paredes
Vencedor Jogo n.º 12 entre Marítimo Madeira x GD Chaves vs. Vencedor Jogo n.º 10 entre GD Vitória Sernache x Lusitânia Lourosa FC
Vencedor Jogo n.º 6 entre Gil Vicente FC x SC Olhanense vs. Vencedor Jogo n.º 1 entre Vitória SC x SC Braga
Vencedor Jogo n.º 14 entre Estoril Praia x FC Felgueiras vs. Vencedor Jogo n.º 16 entre CF Estrela x Portimonense
Vencedor Jogo n.º 2 entre SCU Torreense x SL Benfica vs. Vencedor Jogo n.º 15 entre AVS x CD Tondela
Vencedor Jogo n.º 7 entre SC Vianense x Rio Ave FC vs. Vencedor Jogo n.º 9 entre CD Mafra x FC Arouca
Vencedor Jogo n.º 8 entre SC Farense x CD Fátima vs. Vencedor Jogo n.º 13 entre AD Sanjoanense x Académica Coimbra