Marco Silva confirma negociações do Benfica com Prestianni para renovar contrato

O treinador do Benfica, Marco Silva, confirmou este sábado (7) negociações para a renovação de contrato com Prestianni e descansou os adeptos do segundo classificado da I Liga de futebol sobre a continuidade do avançado.

“Os adeptos têm de estar e devem estar descansados. Estamos num processo de renovação com o jogador, como estamos também com outros atletas do nosso grupo”, revelou o técnico ‘encarnado’, no Seixal, durante a antevisão da visita ao Estrela da Amadora, para a 11.ª jornada da I Liga, no domingo.

O internacional argentino “tem tido um começo de temporada fantástico”, elogiou Marco Silva, com 11 golos em 19 jogos, e tem, segundo a imprensa desportiva, suscitado o interesse de grandes clubes europeus como o Paris Saint-Germain ou o Bayern Munique.

“O processo está a decorrer. Não quero estar a ser muito ou pouco positivo, não quero estar aqui a dar esperanças, porque não gosto muito de falar sobre esses temas. A direção está a tratar disso, e bem, e esperemos que possa haver novidades”, acrescentou Silva.

Prestianni, que chegou ao clube da Luz em 2023, oriundo do Vélez Sarsfield, da Argentina, tem contrato com as ‘águias’ até 2029 e está ‘protegido’ por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

“Tem um contrato não tão curto como parece neste momento. Será um final [de negociações] normal para aquilo que tem sido o rendimento do jogador e vermos quando podemos dar novidades. O jogador está tranquilo, nós estamos tranquilos, os adeptos têm, acima de tudo, de continuar a desfrutar e a apoiar o jogador da forma brilhante como têm feito e o jogador tem de responder também”, concluiu.