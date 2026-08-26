Marco Silva confirma Circati na convocatória e elogia Palhinha: “Vai acrescentar muito à equipa”

Marco Silva confirmou esta quarta-feira que Alessandro Circati integra a convocatória do Benfica para a deslocação ao terreno do Aarhus, na segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa. Na conferência de imprensa de antevisão, o treinador dos encarnados abordou ainda a chegada de João Palhinha, a ausência de Fredrik Aursnes e as dificuldades que espera encontrar na Dinamarca.

Depois da vitória por 3-1 no Estádio da Luz, o Benfica apresenta-se com uma vantagem importante, mas Marco Silva recusou dar a eliminatória como resolvida. “É um cenário diferente, numa eliminatória muito positiva, depois de um jogo que nos deu muita confiança. O resultado em casa podia ter sido mais desequilibrado”, considerou.

O técnico antecipou uma reação forte do conjunto dinamarquês, sobretudo durante os primeiros minutos. “Esperamos uma entrada forte de uma equipa que vai querer aproveitar o fator casa. Vai querer deixar-nos intranquilos. É uma equipa que vai querer ter bola e que tem muita posse no seu campeonato”, explicou.

Marco Silva acredita que o Aarhus tentará pressionar mais intensamente a construção do Benfica, mas deixou claro que pretende ver a equipa assumir o controlo do encontro. “Esperamos uma pressão mais forte na primeira fase de construção. Têm muita posse no seu campeonato, mas nós teremos de impor o nosso jogo”, afirmou.

Uma das novidades na convocatória é Alessandro Circati. O defesa-central, que passou os primeiros dias a adaptar-se ao novo clube e aos companheiros, já está disponível para competir. “O Circati está convocado. Podia ter sido convocado no último jogo, mas esteve apenas com os colegas a ambientar-se. Depois de quatro sessões de treino, já entrou na convocatória”, revelou o treinador.

Questionado sobre a possibilidade de o internacional australiano entrar diretamente no onze, Marco Silva deixou a decisão em aberto. “Nem sempre, quando se sofre golos, a culpa é do central. Se eu soubesse que deixávamos de sofrer golos com o Circati, ele entrava de certeza”, respondeu.

O treinador defendeu ainda o desempenho do setor mais recuado na primeira mão, apesar do golo sofrido. “Concedemos muito poucas oportunidades no último jogo. Um erro não belisca um jogo muito bom ao nível da organização defensiva”, sustentou, sem revelar se haverá alterações na defesa ou na baliza.

Marco Silva também falou sobre João Palhinha, considerando que o médio corresponde ao perfil pretendido para fortalecer o plantel. “Percebo todo o entusiasmo que gerou. É um internacional português, um jogador que conheço bem e que vai acrescentar muito à equipa”, declarou.

O técnico, que trabalhou com Palhinha durante duas temporadas, não escondeu a satisfação por voltar a contar com o jogador. “Quando contratamos o João, é alguém que vem dentro do perfil que procurávamos. Quando contratamos um jogador é para melhorar a equipa”, salientou.

Apesar da chegada do internacional português, Marco Silva afastou a ideia de já possuir o plantel ideal. “Estamos muito longe de ter a equipa de sonho e há muito para trabalhar. Em oito semanas é muito difícil criar a equipa de sonho”, advertiu.

O treinador recusou comentar o alegado interesse noutros jogadores ou indicar as posições que ainda poderão ser reforçadas, defendendo que o foco deve estar exclusivamente no encontro europeu. “Gostava de falar do jogo de amanhã e vocês querem falar de mercado. Não vou falar sobre reforços na véspera de um jogo tão importante”, vincou.

Em sentido contrário, Fredrik Aursnes não recuperou do problema físico e fica fora das opções. Marco Silva lamentou a intermitência vivida pelo internacional norueguês, cuja polivalência continua a ser muito valorizada pela equipa técnica.

“É um jogador muito importante, até para ajudar os colegas, mas este pára-arranca não tem sido positivo para nós. Seria mais um momento importante para perceber se o integramos numa de duas posições. Não será possível, mas penso que não será nada grave”, esclareceu.

O Benfica chega à Dinamarca com dois golos de vantagem, depois do triunfo por 3-1 na primeira mão, e procura confirmar a qualificação para a fase de liga da Liga Europa.