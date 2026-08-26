É oficial: Palhinha assina até 2030 pelo Benfica
Já é oficial: João Palhinha assinou pelo Benfica até 2030.
Num comunicado à CMVM, a SAD informa esta quarta-feira, 26 de agosto, que "chegou a acordo com o Bayern Munique para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador João Palhinha, por um montante de €14M (catorze milhões de euros), ao qual poderá acrescer até um valor máximo de €5M (cinco milhões de euros) pago em função de objetivos pré-definidos".
"A Benfica SAD celebrou um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2030, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de €50M (cinquenta milhões de euros)", acrescenta.
O jogador, de 31 anos, passou a manhã desta quarta-feira no centro de treinos do Benfica, no Seixal.
O acordo com o Benfica significa o regresso de Palhinha a Portugal, quatro anos depois de ter deixado o Sporting para ir para o Fulham, clube onde trabalhou com Marco Silva, que agora reencontra. O médio foi aposta do técnico em 79 encontros em duas temporadas, 75 dos quais como titular, a maioria na Premier League.