É oficial: Palhinha assina até 2030 pelo Benfica

Já é oficial: João Palhinha assinou pelo Benfica até 2030.

Num comunicado à CMVM, a SAD informa esta quarta-feira, 26 de agosto, que "chegou a acordo com o Bayern Munique para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador João Palhinha, por um montante de €14M (catorze milhões de euros), ao qual poderá acrescer até um valor máximo de €5M (cinco milhões de euros) pago em função de objetivos pré-definidos".

"A Benfica SAD celebrou um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador que vigora até 30 de junho de 2030, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de €50M (cinquenta milhões de euros)", acrescenta.