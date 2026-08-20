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Benfica bate Aarhus por 3-1 na Luz e fica mais perto da fase de liga da Liga Europa
Rafa, aos dois minutos; Leandro Barreiro, aos 31; e Pavlidis, aos 45+2, de penálti; marcaram os golos dos encarnados, enquanto Sebastian Jorgensen apontou o tento dos nórdicos, aos 36.
O Benfica ficou hoje mais perto da fase de liga da Liga Europa em futebol, ao vencer em casa os dinamarqueses do Aarhus por 3-1, em encontro da primeira mão do play-off, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.
Rafa, aos dois minutos, o luxemburguês Leandro Barreiro, aos 31, e o grego Pavlidis, aos 45+2, de penálti, marcaram os golos dos ‘encarnados’, enquanto Sebastian Jorgensen apontou o tento dos nórdicos, aos 36.
O encontro da segunda mão realiza-se na próxima quinta-feira, na Dinamarca.