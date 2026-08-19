Marco Silva abre a porta a mudanças no Benfica

O Benfica volta a virar as atenções para a Europa e Marco Silva não quer que a diferença de estatuto entre os dois clubes faça esquecer aquilo que está verdadeiramente em causa. As águias recebem esta quinta-feira o Aarhus, no Estádio da Luz, na primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa, e o treinador encarnado deixou um aviso claro: do outro lado estará o campeão da Dinamarca.

Depois de ultrapassar o Hearts na terceira pré-eliminatória e de chegar a este compromisso europeu embalado pela goleada por 7-0 frente ao Casa Pia, o Benfica procura agora dar mais um passo rumo à fase de liga. Marco Silva, porém, rejeita qualquer ideia de facilidade perante a formação dinamarquesa.

"Espera-nos uma eliminatória difícil. É uma equipa campeã e isso traz boa energia, positividade, e foi com esse sentimento que começou a pré-temporada", começou por salientar o técnico, destacando as características do adversário: "Vai obrigar-nos a estar ao nosso melhor nível. Gosta de levar o jogo para o lado mais físico. Temos de estar ao nosso nível para ter controlo do jogo."

Marco Silva considera mesmo que o Aarhus representa um grau de dificuldade superior aos adversários que o Benfica encontrou anteriormente no percurso europeu. "É uma equipa, em relação aos outros dois adversários, que está um passo à frente. Uma equipa que joga com linha de três, que fecha a cinco. Os jogadores de ataque são de qualidade. É um jogo que exige que estejamos ao nosso melhor nível."

Na Dinamarca, a eliminatória tem sido apresentada como uma espécie de confronto entre David e Golias, mas o treinador das águias recusou que a história e a dimensão do Benfica possam decidir aquilo que acontecerá dentro das quatro linhas. "Não podemos comparar a história dos dois clubes e temos de estar orgulhosos, porque significa que a nossa história é gigante, mas isso não joga amanhã."

"Não é uma das melhores ligas da Europa, mas ninguém é campeão por coincidência. Fizeram coisas boas e isso é a primeira coisa que vemos", acrescentou.

Uma das novidades para o encontro será o regresso de Fredrik Aursnes às opções. Marco Silva confirmou que o internacional norueguês estará convocado, embora ainda não se encontre em condições para disputar os 90 minutos.

"Estará nos convocados. Está envolvido no jogo. Tem vindo a melhorar. Não está perfeito, precisa de treino e jogo. Não está pronto para 90 minutos", revelou o treinador em declarações à BTV.

Na conferência de imprensa, Marco Silva aprofundou a importância que atribui ao médio. "Tem tido grande importância no Benfica e este ano não será diferente. Depositamos nele muitas esperanças. Tem muita versatilidade, é inteligente, será novamente muito importante e vai oferecer coisas diferentes à equipa."

Aursnes sentiu algum desconforto muscular depois da pausa e foi sendo integrado de forma progressiva nos trabalhos. "Nos últimos dias esteve totalmente integrado. Deu bons sinais. Mesmo não estando sempre com a equipa, é um jogador muito atento e já percebe parte das dinâmicas. Ele tem esse entendimento que nos permite dar passos em frente mesmo não tendo estado envolvido", explicou.