Marco Silva abre a porta a mudanças no Benfica
O Benfica volta a virar as atenções para a Europa e Marco Silva não quer que a diferença de estatuto entre os dois clubes faça esquecer aquilo que está verdadeiramente em causa. As águias recebem esta quinta-feira o Aarhus, no Estádio da Luz, na primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa, e o treinador encarnado deixou um aviso claro: do outro lado estará o campeão da Dinamarca.
Depois de ultrapassar o Hearts na terceira pré-eliminatória e de chegar a este compromisso europeu embalado pela goleada por 7-0 frente ao Casa Pia, o Benfica procura agora dar mais um passo rumo à fase de liga. Marco Silva, porém, rejeita qualquer ideia de facilidade perante a formação dinamarquesa.
"Espera-nos uma eliminatória difícil. É uma equipa campeã e isso traz boa energia, positividade, e foi com esse sentimento que começou a pré-temporada", começou por salientar o técnico, destacando as características do adversário: "Vai obrigar-nos a estar ao nosso melhor nível. Gosta de levar o jogo para o lado mais físico. Temos de estar ao nosso nível para ter controlo do jogo."
Marco Silva considera mesmo que o Aarhus representa um grau de dificuldade superior aos adversários que o Benfica encontrou anteriormente no percurso europeu. "É uma equipa, em relação aos outros dois adversários, que está um passo à frente. Uma equipa que joga com linha de três, que fecha a cinco. Os jogadores de ataque são de qualidade. É um jogo que exige que estejamos ao nosso melhor nível."
Na Dinamarca, a eliminatória tem sido apresentada como uma espécie de confronto entre David e Golias, mas o treinador das águias recusou que a história e a dimensão do Benfica possam decidir aquilo que acontecerá dentro das quatro linhas. "Não podemos comparar a história dos dois clubes e temos de estar orgulhosos, porque significa que a nossa história é gigante, mas isso não joga amanhã."
"Não é uma das melhores ligas da Europa, mas ninguém é campeão por coincidência. Fizeram coisas boas e isso é a primeira coisa que vemos", acrescentou.
Uma das novidades para o encontro será o regresso de Fredrik Aursnes às opções. Marco Silva confirmou que o internacional norueguês estará convocado, embora ainda não se encontre em condições para disputar os 90 minutos.
"Estará nos convocados. Está envolvido no jogo. Tem vindo a melhorar. Não está perfeito, precisa de treino e jogo. Não está pronto para 90 minutos", revelou o treinador em declarações à BTV.
Na conferência de imprensa, Marco Silva aprofundou a importância que atribui ao médio. "Tem tido grande importância no Benfica e este ano não será diferente. Depositamos nele muitas esperanças. Tem muita versatilidade, é inteligente, será novamente muito importante e vai oferecer coisas diferentes à equipa."
Aursnes sentiu algum desconforto muscular depois da pausa e foi sendo integrado de forma progressiva nos trabalhos. "Nos últimos dias esteve totalmente integrado. Deu bons sinais. Mesmo não estando sempre com a equipa, é um jogador muito atento e já percebe parte das dinâmicas. Ele tem esse entendimento que nos permite dar passos em frente mesmo não tendo estado envolvido", explicou.
Alexander Bah foi outro dos jogadores abordados na antevisão. Depois de uma época marcada por problemas físicos, o lateral dinamarquês procura recuperar a melhor condição e ganhar espaço na equipa.
"No último ano foi difícil para ele porque esteve na maior parte do tempo fora. Isso é sempre difícil. Depois de voltar, teve um problema no gémeo", recordou Marco Silva, antes de destacar a evolução do jogador: "Está a perceber melhor a nossa ideia, criar uma boa conexão com o Rafa do lado direito. É um dos jogadores com mais anos de Benfica, que teve o sentimento de ser campeão aqui e isso é importante. É importante para nós e queremos que esteja na melhor condição."
O mercado de transferências ocupou também uma parte significativa da conferência e Marco Silva deixou claro que o atual plantel ainda poderá sofrer alterações até ao fecho da janela.
"O plantel não está fechado. Não é uma certeza absoluta, mas até final irão acontecer algumas coisas, saídas e entradas. Está sempre aberto."
O técnico garantiu, contudo, que não existe ansiedade em relação ao processo. "Irão acontecer algumas situações no plantel sempre com o objetivo de tornar a equipa mais forte. Não há ansiedade alguma."
Marco Silva também não quis assegurar que o Benfica conseguirá manter todos os jogadores que atualmente integram o grupo. "É difícil dizer que não vai sair mais nenhum jogador. Sei que o mercado é difícil de controlar. Não posso garantir a 100 por cento."
O treinador recordou, a propósito das mudanças já verificadas, que a defesa sofreu alterações significativas: "Na linha defensiva do ano passado, três não estão cá connosco."
Circati, apontado como reforço para o centro da defesa, foi inevitavelmente outro dos assuntos colocados ao treinador. Marco Silva começou por salientar que a contratação ainda não estava oficialmente concluída, mas acabou por revelar aquilo que aprecia no jogador e explicar a necessidade de reforçar o setor.
"Ainda não é oficial. Vou adiar a resposta por mais dois dias. Se calhar amanhã posso falar das características do jogador", começou por dizer.
Ainda assim, acrescentou: "Depois da saída do António, temos vindo a tentar reforçar esse setor. É um jogador jovem, que se insere em alguns perfis que procuramos. Tem liderança e terá tempo de se adaptar ao país e à dimensão de um clube diferente."
Marco Silva destacou também a experiência internacional do central: "Vem de uma experiência importante como o Mundial e isso dá-nos confiança. Tem características que procurávamos para a posição. Se se vier a confirmar, é um jogador que vai tornar o plantel mais forte. A posição de central era uma das posições que queríamos reforçar."
Questionado sobre Palhinha e outros nomes associados ao Benfica neste mercado, o treinador recusou alimentar expectativas e aproveitou para deixar uma mensagem aos adeptos.
"Os adeptos não têm de sonhar com A, B ou C, mas sim sentir que os jogadores do Benfica dão tudo para que se possam orgulhar. Esse será sempre o nosso objetivo."
Para Marco Silva, a ligação entre a equipa e as bancadas terá de ser construída sobretudo através da atitude dos jogadores. "Temos de deixar os adeptos orgulhosos, esse é o nosso objetivo. Independentemente de quererem ver o jogador A, B ou C, o mais importante é o que podemos controlar."
O treinador voltou ainda a sublinhar as particularidades do início de temporada do Benfica, obrigado a atravessar sucessivas eliminatórias para garantir presença na fase de liga da Liga Europa.
"O Benfica está a passar por um processo não muito normal, ter de passar por seis jogos para estar na fase de liga da Liga Europa. Eu disse na apresentação que não adiantava falar de objetivos se não atingíssemos os objetivos imediatos e isso é o nosso foco."
O objetivo imediato está, portanto, no Aarhus e em conseguir levar uma vantagem para a segunda mão na Dinamarca. Apesar do favoritismo atribuído às águias, Marco Silva não quer que a dimensão histórica do Benfica esconda os perigos do campeão dinamarquês. "Ninguém é campeão por coincidência." E, como fez questão de lembrar, a história pode distinguir os dois clubes, mas "isso não joga amanhã".