I Liga. Benfica conquista primeira vitória ao golear Casa Pia em Rio Maior

O Benfica conquistou esta segunda-feira, 17 de agosto, a primeira vitória na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol, ao golear fora o Casa Pia por 7-0, em encontro da segunda jornada, disputado em Rio Maior.

O argentino Prestianni, aos três minutos, Rafa, aos 14, o grego Pavlidis, aos 47, 49 e 54, o ganês Ofori, aos 58, na própria baliza, e o colombiano Jhon Duran, aos 61, marcaram os golos dos ‘encarnados’, que se tinham estreado com um 2-2 na receção ao Académico de Viseu.

A formação de Marco Silva saltou para o quarto lugar, com quatro pontos, a dois do trio de líderes, enquanto o Casa Pia, que se tinha estreado com um desaire por 1-0 no reduto do Marítimo, continua a zero, no 18.º e último posto.

A formação ‘encarnada’ soma 51 jogos consecutivos sem perder no campeonato (36 vitórias e 15 empates), precisamente desde o desaire por 2-1 com o Casa Pia, em Rio Maior, em 25 de janeiro de 2025, em encontro da 19.ª jornada da I Liga 2024/25.

Veja aqui os golos do encontro: