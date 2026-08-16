Benfica. Marco Silva confirma que saída de Dedic está “bastante avançada” e avisa que é preciso reagir

A transferência de Dedic para os ingleses do Newcastle está “numa fase bastante avançada” e o lateral ficará fora do jogo com o Casa Pia, da I Liga de futebol, confirmou este domingo (16 de agosto) o treinador do Benfica, Marco Silva. De resto, o jogador bósnio rumou já a Inglaterra.

“Tenho o ‘feedback’ da direção [do Benfica] que o negócio está numa fase já bastante avançada”, revelou o técnico ‘encarnado’, no Seixal, durante a antevisão da visita aos ‘gansos’, relativa à segunda jornada.

Ainda que “não sendo nada oficial ainda”, o bósnio recrutado na época passada ao Salzburgo “vai estar fora do jogo” com o Casa Pia, ao contrário do que aconteceu na vista ao Hearts (1-1), na quinta-feira, embora seja um jogador que o técnico e o clube não queriam ver partir.

“É um jogador de quem nós, Benfica, gostamos muito e não gostaríamos de o perder. Mas, se tiver de acontecer, irá acontecer por outro tipo de questões”, desabafou Silva.

A saída do lateral-direito, por outro lado, permitirá aos ‘encarnados’ obter um encaixe financeiro significativo e, sem querer especificar qual a posição ou as posições que o clube ainda vai tentar reforçar, deixou algumas pistas.

“Ainda não substituímos o António [Silva], portanto, é uma posição [defesa-central] que será muito importante para nós contratarmos bem”, deixou escapar.

Sobre se um dos alvos do Benfica é João Palhinha, jogador formado no Sporting que pertence, atualmente, ao Bayern Munique, o técnico não se quis pronunciar.

“Não respondi especificamente à questão do João [Palhinha] porque, vocês sabem, não vou estar a individualizar um jogador A, B ou C, não sendo jogadores do Benfica”, retorquiu.

"Reagir rapidamente” ao empate na estreia

Independentemente do mercado, o Benfica tem de “reagir rapidamente” ao empate registado na primeira jornada da I Liga, apontou Marco Silva na antevisão da visita ao Casa Pia.

“Não ganhámos na primeira jornada [empate 2-2 com o Académico de Viseu] e um clube grande, como somos, tem de reagir rapidamente. E reagir é no jogo seguinte. E o jogo seguinte é com o Casa Pia”, atirou o técnico ‘encarnado’, no Seixal, a encerrar a conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda ronda.

Questionado sobre o facto de o Benfica não vencer o adversário de segunda-feira há três jogos - perdeu um e empatou dois -, Marco Silva não quis dar ao desafio “o peso de uma final”, mas assumiu que os ‘encarnados’ têm de ser “sérios na abordagem” e “encarar todos os jogos da mesma forma”.

“Independentemente dos resultados nas últimas épocas, contra o adversário que vamos jogar, sejam eles positivos ou não, o passado recente não vai entrar no jogo. Mas pode criar alerta, como disse, e nós temos é que os encarar todos da mesma forma”, resumiu.

Os adversários diretos na luta pelo título, Sporting e FC Porto, já jogaram e venceram os seus encontros da segunda jornada, mas Marco Silva advertiu que isso não pode nunca condicionar o desempenho da sua equipa.

“É bom que nos habituemos a isso, porque, estando envolvidos na Liga Europa e sabendo nós que estamos a jogar muitas vezes à quinta-feira, isto vai ser uma constante e não podemos estar condicionados. Não querendo dizer sempre, acho que 90% dos jogos desta época vamos jogar depois dos nossos principais rivais e isso não nos pode condicionar de maneira nenhuma”, advertiu o técnico.

Para a visita ao Casa Pia, Marco Silva confirmou que o médio Aursnes, a contas com problemas gástricos, “não estará envolvido no jogo”, assim como o lateral-direito Dedic, que está próximo de rumar ao Newcastle, da Liga inglesa.

A esse propósito, e sobre um alegado “recado” à direção do clube, após o jogo com o Hearts (1-1), na última quinta-feira, quando afirmou que a comunicação social sabia mais sobre essa possibilidade do que o próprio treinador, Marco Silva assegurou que não era essa a sua intenção.

“Já percebi, e estando há sete semanas no Benfica, que depois vocês usam as minhas palavras da forma como acham e como compreendem. Muitas vezes, eu posso não querer dizer uma coisa e vocês sentirem ou levarem para esse lado, que eu estou a dar recados, ou a fazer isto ou aquilo. Não é esse, de todo, o objetivo”, vincou.

O Benfica visita o Casa Pia na segunda-feira, em jogo previsto para as 20:15, no Estádio Municipal de Rio Maior e com arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Marco Silva procura reagir com uma vitória ao empate obtido na primeira jornada, em casa, contra o Académico de Viseu (2-2), para não deixar ‘descolar’ na classificação o Sporting e o FC Porto, rivais que já venceram, nesta ronda, o Vitória de Guimarães (3-2) e o Rio Ave (2-0), respetivamente.

Já o Casa Pia, orientado por Filipe Coelho, procura somar os primeiros pontos no campeonato, após ter perdido, na ronda inaugural, na visita ao Marítimo (1-0).