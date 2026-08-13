Benfica empata na Escócia e carimba acesso ao play-off da Liga Europa

O Benfica empatou a uma bola frente ao Heart of Midlothian e garantiu o acesso ao playoff da Liga Europa, no qual já conhece o adversário.

Depois de uma primeira parte sem golos, foi preciso esperar até aos últimos 15 minutos da partida para surgir o primeiro golo. Tomas Magnusson marcou aos 77 minutos da partida e deu a vantagem à equipa escocesa. A resposta do Benfica não poderia ter demorado mais tempo.

É que, no minuto seguinte, o jovem lateral-esquerdo José Neto entregou a bola a Dodi Lukebakio, que rematou para o fundo das redes e repôs a igualdade na partida. O empate a um golo manteve-se até ao apito final do árbitro.

Dito isto, os 'encarnados' garantiram o acesso ao playoff da Liga Europa, depois de vencerem por 6-1 na primeira mão, jogada no Estádio da Luz.

No calendário europeu da equipa de Marco Silva, segue-se os dinamarqueses do Aarhus. A primeira mão vai ser jogada no Estádio da Luz, quinta-feira, dia 20 de agosto. Segue-se o segundo jogo, a dia 27.