Benfica deixa escapar vantagem e empata com o Académico de Viseu em jogo à porta fechada

O Benfica empatou este domingo (2-2) com o Académico de Viseu, no arranque da Liga Portugal e num encontro disputado à porta fechada no Estádio da Luz. Os encarados desperdiçaram a oportunidade de somar um triunfo, depois de terem estado por duas vezes em vantagem. A equipa orientada por Marco Silva dominou grande parte da partida, criou inúmeras ocasiões de golo, mas voltou a revelar fragilidades defensivas nas bolas paradas, permitindo ao conjunto viseense sair de Lisboa com um ponto. O Benfica entrou determinado e chegou à vantagem aos 10 minutos. Gianluca Prestianni voltou a demonstrar toda a sua qualidade ao assistir Vangelis Pavlidis, que rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza de Ewerton. O extremo argentino foi a principal figura da primeira parte, criando constantes desequilíbrios e participando nas principais jogadas ofensivas dos encarnados.Apesar do domínio benfiquista, a vantagem ao intervalo era escassa. Pavlidis acertou na trave por duas vezes, Prestianni também atirou ao poste e Ewerton foi decisivo com várias intervenções de qualidade para manter o Académico de Viseu na discussão do resultado. A equipa visitante resistiu à pressão exercida pelos encarnados e chegou ao descanso apenas com um golo de desvantagem.O Académico de Viseu entrou melhor na segunda parte e chegou ao empate aos 55 minutos. Na sequência de um pontapé de canto, Rúben Pereira surgiu sem oposição na área para bater Samuel Soares e fazer o 1-1, aproveitando uma falha de marcação da defesa benfiquista. A resposta do Benfica foi imediata. Apenas três minutos depois, Prestianni protagonizou um lance de grande qualidade individual, arrancando pela esquerda, ultrapassando um adversário e rematando em arco, sem hipóteses para Ewerton, recolocando a equipa da casa em vantagem. Depois da assistência para o primeiro golo, o jovem argentino assinou também um golo de grande qualidade, confirmando a excelente exibição.No entanto, a vantagem voltou a durar pouco. Aos 67 minutos, Robinho bateu um livre para a área e André Clóvis apareceu nas costas da defesa benfiquista para finalizar de primeira e estabelecer o 2-2. Foi o segundo golo sofrido pelo Benfica em lances de bola parada, um aspeto que voltou a penalizar a equipa da Luz.Até ao apito final, o Benfica carregou em busca do triunfo. Lukébakio acertou na trave já perto dos 90 minutos, Pavlidis voltou a criar perigo e Jhon Durán desperdiçou uma oportunidade clara já nos descontos. Pouco depois, o avançado colombiano saiu lesionado, obrigando mesmo à interrupção da partida, e os jogadores benfiquistas ainda reclamaram uma grande penalidade sobre o atacante, mas o árbitro nada assinalou. .Marco Silva quer Benfica dominador no arranque da Liga: “O nosso foco é ganhar”