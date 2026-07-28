Mancini está de regresso à seleção italiana após decisão de Malagò

Roberto Mancini vai voltar a orientar a seleção italiana. A decisão foi tomada por Giovanni Malagò, presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC) e anunciada pela agência de notícias de Itália ANSA. Malagò escolheu o treinador de 61 anos para liderar um novo ciclo da "Squadra Azzurra", colocando um ponto final num processo marcado por avanços e recuos e por uma profunda crise na estrutura federativa. A formalização da nomeação deverá acontecer nas próximas horas, depois de concluídos os últimos procedimentos administrativos. O regresso de Mancini representa uma aposta na experiência e num treinador que conhece como poucos a realidade da seleção italiana. Entre 2018 e 2023, conduziu Itália à conquista do Campeonato da Europa de 2020, disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19, além de ter estabelecido um recorde de 37 jogos consecutivos sem derrotas. A sua saída para assumir a seleção da Arábia Saudita, em 2023, gerou forte contestação em Itália, mas a federação entendeu que o momento exige um técnico capaz de devolver estabilidade e competitividade à equipa nacional. A escolha de Mancini surge após o fracasso da tentativa de contratar Andrea Pirlo, cuja candidatura caiu devido à polémica em torno da ligação a uma casa de apostas russa. A situação levou também às demissões de Paolo Maldini e Leonardo, que tinham sido chamados para liderar a reestruturação técnica da seleção italiana e defendiam a contratação do antigo internacional italiano. Perante o impasse, Malagò assumiu diretamente o processo e optou por recuperar o treinador que assinou o último grande triunfo internacional da seleção. Antonio Conte chegou a ser equacionado como alternativa, mas Mancini acabou por reunir maior consenso para iniciar a reconstrução da equipa nacional. Itália atravessa um dos períodos mais difíceis da sua história recente, depois de falhar o apuramento para o Mundial de 2026 e de acumular sucessivos sinais de perda de competitividade no panorama internacional. O objetivo passa por reconstruir a equipa, renovar o grupo de jogadores e devolver à tetracampeã mundial um lugar entre as principais potências do futebol europeu e mundial. .Presidente da Federação Italiana de Futebol demite-se após falhar pela terceira vez um Mundial.Gennaro Gattuso deixa comando da seleção italiana após falhar apuramento para o Mundial