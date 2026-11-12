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Manchester United demite o treinador Michael Carrick

Emblema inglês fala em "início de época dececionante" para justificar a mudança do comando técnico. Mauricio Pochettino é apontado como o próximo treinador dos red devils.
Susete Henriques
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É oficial. O Manchester United anunciou esta quinta-feira, 12 de novembro, a demissão do treinador Michael Carrick.

"Após um início de época dececionante, o clube chegou à conclusão extremamente difícil de que é necessária uma mudança para concretizar as nossas ambições", justifica o emblema inglês, em comunicado.

Os red devils recordam que Michael Carrick "regressou ao clube em janeiro e conduziu a equipa ao terceiro lugar da Premier League, vencendo 12 dos 17 jogos restantes da época 2025/26 e acumulando o maior número de pontos da liga durante esse período".

No entanto, os maus resultados desta época levaram o clube a afastar o sucessor de Rubem Amorim do comando técnico da equipa inglesa.

O antigo médio, de 45 anos, chegou ao comando dos ‘red devils’ em janeiro de 2026, para substituir o português Ruben Amorim e, após um bom final de temporada, com apenas duas derrotas e três empates em 17 encontros, acabou por renovar o contrato até 2028.

Contudo, esta temporada, o Manchester United apenas tem uma vitória na Liga inglesa, na qual está na 18.ª e antepenúltima posição, em lugar de despromoção, já foi eliminado da Taça da Liga e é 17.º na fase de liga da Liga dos Campeões, com dois triunfos em quatro encontros.

"Michael é, e será sempre, uma lenda do Manchester United. Tal como fez enquanto jogador, comportou-se com os mais elevados padrões de dedicação e profissionalismo ao longo de todo o seu tempo de regresso ao clube. A sua liderança e as suas conquistas na época passada serão sempre recordadas com carinho", lê-se na nota divulgada pelo clube.

O Manchester United refere ainda que "tenciona nomear um sucessor permanente o mais rapidamente possível", numa altura em que a imprensa britânica aponta Mauricio Pochettino como o novo treinador da equipa inglesa.

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