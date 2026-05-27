Manchester United pagou 19,3 milhões de euros para despedir Ruben Amorim

Afinal, o Manchester United pagou 19,3 milhões de euros de indemnização ao treinador português Ruben Amorim e à sua equipa técnica, na sequência do despedimento de janeiro. Os valores agora revelados pelo clube inglês são, afinal, muito acima daqueles que tinham sido adiantados pela imprensa inglesa, que rondavam os 11 milhões de euros ao treinador português. A passagem de Amorim por Old Trafford durou apenas 14 meses, entre novembro de 2024 e janeiro deste ano. Durante esse período, os red devils alcançaram a pior classificação de sempre na era Premier League, o 15.º lugar, e perderam a final da Liga Europa para o Tottenham.O antigo treinador do Sporting, agora com 41 anos, tinha contrato até junho de 2027.Após a sua saída, Darren Fletcher assumiu o comando interinamente por dois jogos antes de Michael Carrick ter sido nomeado treinador até ao final da temporada. Porém, o apuramento para a Liga dos Campeões valeu a renovação de contrato, por dois anos, ao antigo médio inglês.