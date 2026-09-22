Lituano Donatas Rumšas nomeado para arbitrar a estreia de Portugal na Liga das Nações

A UEFA nomeou o lituano Donatas Rumšas para dirigir o encontro entre Portugal e o País de Gales, da primeira jornada do Grupo A4 da Liga das Nações. A partida realiza-se na quinta-feira, 24 de setembro, às 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e marca o arranque da Seleção Nacional na nova edição da competição.

Rumšas, de 38 anos, é um dos árbitros internacionais mais reputados da Lituânia. Integra a lista de árbitros FIFA desde 2016 e pertence atualmente à categoria de elite da UEFA, estatuto reservado aos juízes chamados a dirigir encontros de maior exigência nas provas europeias de clubes e de seleções.

Ao longo dos últimos anos, o árbitro natural de Palanga consolidou presença regular nas competições da UEFA, incluindo jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, além de compromissos internacionais de seleções. A nomeação para o Portugal-País de Gales confirma a confiança da UEFA num árbitro habituado a contextos competitivos de elevada responsabilidade.

O duelo de Alvalade abre uma fase particularmente exigente para Portugal, campeão em título da Liga das Nações. A equipa agora orientada por Jorge Jesus inicia diante dos galeses um percurso que inclui ainda deslocações à Noruega, a 27 de setembro, e à Dinamarca, a 1 de outubro, antes da receção à Noruega, no Estádio do Dragão, em 4 de outubro.

O País de Gales chega a Lisboa como um adversário competitivo, num grupo que reúne ainda noruegueses e dinamarqueses. Portugal procura começar com um triunfo perante o seu público, numa noite que assinalará também a estreia oficial de Jorge Jesus no comando da seleção.