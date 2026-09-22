Jorge Jesus domina a noite dos Globes da FPF

Jorge Jesus foi a figura central da gala Portugal Football Globes, promovida ontem à noite pela Federação Portuguesa de Futebol, na Football Arena, na Cidade do Futebol, em Oeiras. O Globo Prestígio, entregue ao selecionador nacional precisamente no dia em que Portugal iniciou a concentração para os próximos compromissos, funcionou também como uma espécie de passagem de testemunho: o reconhecimento de uma carreira longa e vitoriosa, agora colocada ao serviço do maior desafio do futebol português.

A emoção de Jorge Jesus, depois de ver mensagens gravadas pelos seus três filhos, revelou o lado mais pessoal de um treinador habituado a medir o percurso pelos títulos e resultados. “Ao longo da minha carreira, sempre ganhei. Ganhei muitos títulos”, afirmou, sem esquecer os momentos mais difíceis: “Tive algumas derrotas que ficam marcadas também na carreira e é nessa altura que as nossas famílias nos seguram.”

A ideia de futuro acabou por marcar o discurso do novo selecionador. “Esta é uma caminhada que ainda não acabou e, como os meus filhos dizem, vem a cereja no topo do bolo, que é a nossa Seleção Nacional”, declarou Jorge Jesus, num momento que sintetizou o significado da homenagem: mais do que celebrar o passado, a Federação colocou o foco na missão que o treinador tem agora pela frente.

A cerimónia serviu para mostrar a dimensão internacional que os portugueses voltaram a ter na última temporada. Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos receberam o Globo Estrelas do Ano, na sequência da conquista da Liga dos Campeões e do campeonato francês pelo Paris Saint-Germain. Ao lado dos jogadores esteve Luís Campos, distinguido com o Globo Impacto Mundial, pelo trabalho desenvolvido no futebol internacional e pela projeção de talentos portugueses.