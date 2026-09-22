Jorge Jesus domina a noite dos Globes da FPF
Jorge Jesus foi a figura central da gala Portugal Football Globes, promovida ontem à noite pela Federação Portuguesa de Futebol, na Football Arena, na Cidade do Futebol, em Oeiras. O Globo Prestígio, entregue ao selecionador nacional precisamente no dia em que Portugal iniciou a concentração para os próximos compromissos, funcionou também como uma espécie de passagem de testemunho: o reconhecimento de uma carreira longa e vitoriosa, agora colocada ao serviço do maior desafio do futebol português.
A emoção de Jorge Jesus, depois de ver mensagens gravadas pelos seus três filhos, revelou o lado mais pessoal de um treinador habituado a medir o percurso pelos títulos e resultados. “Ao longo da minha carreira, sempre ganhei. Ganhei muitos títulos”, afirmou, sem esquecer os momentos mais difíceis: “Tive algumas derrotas que ficam marcadas também na carreira e é nessa altura que as nossas famílias nos seguram.”
A ideia de futuro acabou por marcar o discurso do novo selecionador. “Esta é uma caminhada que ainda não acabou e, como os meus filhos dizem, vem a cereja no topo do bolo, que é a nossa Seleção Nacional”, declarou Jorge Jesus, num momento que sintetizou o significado da homenagem: mais do que celebrar o passado, a Federação colocou o foco na missão que o treinador tem agora pela frente.
A cerimónia serviu para mostrar a dimensão internacional que os portugueses voltaram a ter na última temporada. Vitinha, Nuno Mendes, João Neves e Gonçalo Ramos receberam o Globo Estrelas do Ano, na sequência da conquista da Liga dos Campeões e do campeonato francês pelo Paris Saint-Germain. Ao lado dos jogadores esteve Luís Campos, distinguido com o Globo Impacto Mundial, pelo trabalho desenvolvido no futebol internacional e pela projeção de talentos portugueses.
No plano interno, o prémio de Treinador do Ano foi para Luís Tralhão, responsável por uma das histórias mais inesperadas da época. O técnico conduziu o Torreense à conquista da Taça de Portugal, tornando o clube na primeira equipa do segundo escalão a vencer a prova-rainha, e já esta temporada assinou também a primeira vitória europeia do emblema de Torres Vedras. “É uma honra brutal e um orgulho tremendo”, disse Tralhão, atribuindo o reconhecimento aos jogadores, à equipa técnica, à direção e aos adeptos.
A noite teve ainda uma dimensão de memória e reconhecimento de carreira. Rui Patrício, José Fonte e Adrien Silva, campeões europeus por Portugal em 2016, receberam os Globos Carreira, tal como João Matos, uma das referências maiores do futsal nacional, campeão do Mundo e bicampeão europeu pela seleção. Foram também entregues Globos Tributo a personalidades ligadas ao futebol que morreram no último ano.
Nos restantes prémios, a seleção portuguesa de sub-17, campeã europeia e mundial, conquistou o Globo Seleção do Ano; a equipa sub-20 de futebol de praia recebeu o prémio Revelação do Ano; e a seleção feminina de sub-18, medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo, foi distinguida com o Globo No Feminino. O FC Porto, no futebol masculino, o Benfica, no futebol feminino, e o Sporting, no futsal, receberam os prémios de Mérito Desportivo, enquanto Luís Montenegro foi distinguido com o Globo Fundação.