José Fonte homenageado pela FPF na Cidade do Futebol após anunciar fim da carreira

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) homenageou esta quinta-feira o antigo internacional português José Fonte, na Cidade do Futebol, em Oeiras, numa cerimónia de reconhecimento pelo percurso do defesa-central, que colocou um ponto final na carreira no final da presente temporada, após duas épocas ao serviço do Casa Pia.A distinção assinalou um trajeto de mais de duas décadas no futebol profissional, desenvolvido entre Portugal, Inglaterra e França. Em território nacional, José Fonte representou FC Penafiel, Sporting CP, Sacavenense, SC Braga e Casa Pia, enquanto no estrangeiro passou por clubes como Crystal Palace, Southampton, West Ham e Lille, onde conquistou o campeonato francês e a Supertaça de França.Ao serviço da Seleção Nacional, o antigo defesa-central somou 50 internacionalizações e integrou as equipas que conquistaram o Campeonato da Europa de 2016, em França, e a primeira edição da Liga das Nações, em 2019. No palmarés de clubes conta ainda com uma Taça da Liga em Portugal e outra em Inglaterra.Durante a cerimónia, o presidente da FPF, Pedro Proença, destacou o percurso do antigo jogador e a capacidade de superação evidenciada ao longo da carreira. “A história de José Fonte recorda-nos o melhor que o futebol tem. É uma história de superação, trabalho e afinco”, afirmou o dirigente, sublinhando igualmente o facto de o ex-jogador integrar atualmente o curso UEFA B + A de treinador da Federação, numa fase de transição para uma nova etapa profissional.José Fonte aproveitou a homenagem para agradecer à família e às pessoas que o acompanharam ao longo da carreira, recordando o papel determinante dos pais, do irmão Rui Fonte, da avó e da mulher no percurso que construiu dentro do futebol. “Obrigado por esta homenagem e pelo que representa. É uma iniciativa que honra o passado e que inspira quem vem a seguir”, afirmou o antigo internacional português, que reconheceu também os sacrifícios familiares exigidos pela profissão.O ex-jogador deixou ainda uma mensagem de apoio à Seleção Nacional antes da partida para o Mundial e agradeceu a Norton de Matos, um dos treinadores que apostou nele no início da carreira, bem como a Fernando Santos, responsável pela sua estreia na equipa principal de Portugal, aos 30 anos.José Fonte anunciou o final da carreira no termo da temporada 2025/26, depois de duas épocas a representar o Casa Pia, encerrando um percurso de 24 anos no futebol profissional.