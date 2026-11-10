Liga propõe modelo de fair play financeiro, que prevê descida de divisão para clubes com dívidas acumuladas
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Liga propõe modelo de fair play financeiro, que prevê descida de divisão para clubes com dívidas acumuladas

Proposta foi apresentada na XVII Cimeira de Presidentes, em que foi discutida a comercialização dos direitos televisivos do futebol português.
Isaura Almeida
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A Liga Portugal quer implementar um novo modelo de fair play financeiro e compliance inspirado em modelos de governação como a MLS e Premier League (em questões de mercado). A ideia foi apresentada na na XVII Cimeira de Presidentes, que decorreu, na terça-feira (10 de novembro), no Porto, e pretende estabelecer um quadro comum de regras que promovam a sustentabilidade económica das Sociedades Desportivas (SAD), reforce a transparência e contribua para uma maior equidade competitiva.

O modelo proposto, a que o DN teve acesso parcial, tem vários pontos polémicos. Um deles refere que os clubes com um Processo Especial de Revitalização (PER) ativo, que apresentem dívidas a jogadores, treinadores ou SAD’s podem até descer de divisão. E já não basta o auditor subscrever que o clube pagou, será preciso fazer prova bancária efetiva.

O organismo defende a necessidade do custo do plantel estar em linha com a receita recorrente. Uma das mudanças mais radicais é a apresentação de uma conta escrow salarial (estrutura financeira neutra onde o dinheiro fica retido por um terceiro, como um banco ou agente fiduciário) para provar que têm orçamento para fazer a época e para quando os clubes quiserem contratar um jogador, por exemplo, o façam sem contrair dívida, como na Premier League ou na NBA.

A proposta ainda será discutida e melhorada antes de ir a Assembleia Geral e votada, mas a Liga Portugal quer ainda que os suprimentos entrem na rubrica de dívida e em vez de entrarem na do passivo como financiamento obtido - o que aumenta o endividamento da sociedade. Mas há quem tema uma fuga de investidores, porque quem investe num clube sabe que pode retirar valores através do reembolso de suprimentos já que essa devolução é isenta de impostos e permite extrair liquidez da empresa.

Proposta de 210 milhões de euros pelos direitos televisivos?

Foi ainda discutida a comercialização dos direitos televisivos do futebol português. A centralização prevê que os clubes da I e II Ligas passem a vender os direitos em conjunto, em vez de negociarem individualmente, a partir da época 2028/29. A proposta já aprovada por larga maioria, em Assembleia Geral, com voto contra do Benfica e a abstenção do Nacional, prevê atribuir 90% do valor total à I Liga e 10% à II Liga.

E, segundo contou ao DN um dos presentes na XVII Cimeira de Presidentes, numa conversa entre vários presidentes e assessores, foi dito que a Liga Portugal terá sido abordada por uma empresa com uma proposta de 210 milhões de euros para a comercialização dos direitos televisivos do futebol português a partir da época 2028/29, mas que o organismo acredita que irão chegar mais ofertas e que o valor pode ascender aos 240 a 260 milhões. Atualmente geram entre 170 a 180 milhões de euros anuais através de contratos individuais.

Lá dentro, após abrir o evento com um tributo ao percurso de Cristiano Ronaldo na seleção, depois do capitão decidir dizer adeus à equipa ao fim de 234 jogos e 146 golos, Reinaldo Teixeira não revelou valores nem propostas e disse aos presentes que “os direitos do futebol profissional português apresentam um significativo potencial de crescimento das receitas, sustentado na dimensão das audiências do futebol português no contexto europeu”.

A reunião que contou com a intervenção de Tom McJennett, managing director da Two Circles, empresa internacional especializada na valorização comercial de propriedades desportivas, que estará envolvida no processo. A ideia é simples e complexa ao mesmo tempo. Primeiro há que fazer um acordo com uma empresa para produzir o produto e depois um segundo acordo com uma empresa que o irá ‘vender’ (emitir/transmitir).

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