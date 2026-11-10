Cimeira de presidentes arranca com homenagem a Ronaldo antes de discutir direitos televisivos

A XVII Cimeira de Presidentes do futebol profissional português iniciou com momento simbólico de tributo ao percurso de Cristiano Ronaldo na seleção nacional, depois do capitão decidir dizer adeus aos jogos por Portugal. Após o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, abrir o evento com elogios a CR7, os dirigentes uniram-se numa salva de palmas ao jogador mais internacional de sempre por Portugal, com 234 jogos e 146 golos.

Esta terça-feira, a Arena Liga Portugal, no Porto, reuniu os líderes dos emblemas da I e II ligas do futebol nacional para debater o processo de centralização dos direitos audiovisuais e os recorrentes problemas do setor da arbitragem. "Os direitos do Futebol Profissional português apresentam um significativo potencial de crescimento das receitas, sustentado na dimensão das audiências do futebol português no contexto europeu e no aumento do acompanhamento das competições organizadas pela Liga Portugal", defendeu Reinaldo Teixeira durante a reunião que contou com a intervenção de Tom McJennett, managing director da Two Circles, empresa internacional especializada na valorização comercial de propriedades desportivas, que estará envolvida no processo.

Segundo informou o organismo que rege os campeonatos profissionais de futebol, foi ainda apresentado e discutido um modelo de fair play financeiro e compliance, que pretende estabelecer um quadro comum de regras que promova a sustentabilidade económica das Sociedades Desportivas, reforce a transparência e contribua para uma maior equidade competitiva. Modelo esse que irá acompanhar o processo de centralização dos direitos audiovisuais, se aprovado em Assembleia Geral.

Estiveram presentes Miguel Ribeiro (Famalicão), André Villas-Boas (FC Porto), Hugo Mendes (Lusitânia Lourosa), Flávio Meireles (AVS SAD), António Salvador (Sp. Braga), Carlos Gomes (Marítimo), Carlos Pinho (Arouca), José Albuquerque (Alverca), Miguel Vasconcelos de Sousa (Académico Viseu), Alexandrina Cruz (Rio Ave), João Vieira (Estoril), Joaquim Ribeiro (U. Leiria), André Castro (Leixões).

Benfica, Sporting, Casa Pia e Torreense participaram por videoconferência.

Salvador considera modelo de governação arcaico e pede eleições antecipadas na Liga Portugal

Durante a sua intervenção na cimeira de presidentes, António Salvador apelou à realização de uma revisão estatutária da Liga Portugal com o objetivo de alterar o modelo de governação do organismo. "Hoje têm assento garantido os três principais clubes, que por sua vez nomeiam os restantes dois representantes da I Liga. É uma fórmula arcaica e um privilégio incompreensível que urge repensar, dotando a Liga Portugal de estatutos compatíveis com os desafios do presente e do futuro e que reforce o presidente, a direção executiva, mas também um novo e mais plural envolvimento dos clubes", pode ler-se na mensagem do presidente do Sp. Braga publicada pelo jornal Record.

E, além de pedir a Reinaldo Teixeira, para que crie um grupo de trabalho para viabilizar um novo modelo de governação antes de 2028, ano de implementação da centralização audiovisual, Salvador desafiou o presidente da Liga Portugal a antecipar as eleições do organismo, previstas para o final da presente temporada, defendendo uma eleição aberta para à direção.

Depois do fecho da XVII Cimeira de Presidentes da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira foi questionado pelos jornalistas com as posições defendidas por António Salvador e respondeu assim: "Primeiro, a parte das eleições é simples. Já tinha dito e volto a repetir: sobre eleições, eu sou de cumprir compromissos no período daquilo que se acorda de conversações. Já assumi aqui hoje o que nos está na ideia, que é concorrer a um novo mandato, e nesse caso um mandato integral, visto que este agora foi um mandato que já cá estava antes. Isso foi dito o ano passado a vós também e hoje foi reiterado."

"Quanto aos estatutos... um processo para iniciar a revisão, tem várias folhas, com este texto a ter mais de 10 a 15 anos. Carece rever não só o artigo 47.º, da composição da direção, mas várias áreas", prosseguiu o presidente da Liga Portugal.

(em atualização)