Liga Europa. Sporting de Braga empata com Bétis na primeira mão dos quartos de final

O Sporting de Braga vai à Andaluzia discutir a eliminatória para os quartos de final da Liga Europa após o empate com o Bétis 1-1 no Minho. Os bracarenses adiantaram-se por intermédio de Florian Grillitsch, com passe de Diego Rodrigues, logo aos cinco minutos. O segundo golo na prova de Grillitsch foi de belo efeito, ao ser convertido com um toque de calcanhar.Aos 24', Marc Bartra cabeceou ao ferro de Hornicek, o primeiro grande momento de perigo para a equipa do Bétis. Dois minutos depois, Hornicek evitou o golo de Ezzalzouli, numa jogada de claro perigo, mantendo a exibição sólida na baliza bracarense respondendo muito bem, com nova parada, a Cucho Hernández. O Bétis dominava, mas foi para o intervalo a perder.Aos 60 minutos, Gorby Baptiste derrubou Abde Ezzalzouli no interior da área bracarense após um corte mal feito e permitiu a oportunidade de ouro ao Bétis. Cucho Hernández converteu a grande penalidade, apesar da discussão com Ezzalzouli, que queria cobrar o penálti.À exceção de uma última incursão de Antony, as balizas estiveram menos ameaçadas a partir daí. O Braga teve lesões a lamentar de Diego Rodrigues e Niakaté, mas a equipa de Carlos Vicens irá a Espanha na próxima semana com possibilidades de discutir a passagem à meia-final da Liga Europa contra o finalista vencido da Liga Conferência de 2024/25. .Sp. Braga faz reviravolta frente ao Ferencváros e garante presença nos quartos de final da Liga Europa.Carlos Vicens quer um Sp. Braga com identidade para vencer Betis