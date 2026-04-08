Sporting de Braga empatou primeira mão dos quartos de final.
Sporting de Braga empatou primeira mão dos quartos de final.EPA/Hugo Delgado
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Liga Europa. Sporting de Braga empata com Bétis na primeira mão dos quartos de final

Arsenalistas estiveram a vencer com golo de belo efeito de Grillitsch. Bétis igualou de penálti na segunda parte. Duas lesões afetam os minhotos para a 2.ª mão contra o finalista da Liga Conferência.
Frederico Bártolo
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O Sporting de Braga vai à Andaluzia discutir a eliminatória para os quartos de final da Liga Europa após o empate com o Bétis 1-1 no Minho.

Os bracarenses adiantaram-se por intermédio de Florian Grillitsch, com passe de Diego Rodrigues, logo aos cinco minutos. O segundo golo na prova de Grillitsch foi de belo efeito, ao ser convertido com um toque de calcanhar.

Aos 24', Marc Bartra cabeceou ao ferro de Hornicek, o primeiro grande momento de perigo para a equipa do Bétis. Dois minutos depois, Hornicek evitou o golo de Ezzalzouli, numa jogada de claro perigo, mantendo a exibição sólida na baliza bracarense respondendo muito bem, com nova parada, a Cucho Hernández. O Bétis dominava, mas foi para o intervalo a perder.

Aos 60 minutos, Gorby Baptiste derrubou Abde Ezzalzouli no interior da área bracarense após um corte mal feito e permitiu a oportunidade de ouro ao Bétis. Cucho Hernández converteu a grande penalidade, apesar da discussão com Ezzalzouli, que queria cobrar o penálti.

À exceção de uma última incursão de Antony, as balizas estiveram menos ameaçadas a partir daí. O Braga teve lesões a lamentar de Diego Rodrigues e Niakaté, mas a equipa de Carlos Vicens irá a Espanha na próxima semana com possibilidades de discutir a passagem à meia-final da Liga Europa contra o finalista vencido da Liga Conferência de 2024/25.

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