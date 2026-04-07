Carlos Vicens quer um Sp. Braga com identidade para vencer Betis

O Sp. Braga joga esta quarta-feira, dia 8 de abril, com o Betis (17:45, Sport TV5), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa de futebol e Carlos Vicens espera um jogo difícil. Ainda mais porque Zalazar "ainda não está disponível". Para compensar, Fran Navarro está ok será titular.“Esperamos um jogo difícil, rival de alto nível e que por mérito está nos quartos de final. Estamos bem preparados para defrontar uma equipa com jogadores de qualidade e temos de estar muito bem preparados e sermos nós mais do que nunca. Ser a equipa que temos vindo a construir, com a nossa identidade, e a oferecer a nossa melhor versão. Chegando a esta ronda, temos de oferecer a nossa melhor versão”, disse o técnico dos Guerreiros do Minho.O jogo 51 da época terá de ser quase perfeito para cumprir o objetivo de levar a equipa em vantagem para o encontro da segunda mão: “Temos de melhorar o nível de acerto. Houve jogos em que estivemos muito bem e em que não criámos tantas ocasiões e outros em que fomos menos brilhantes e fomos tendo várias oportunidades para marcar. Com isto quero dizer que estamos nos quartos de final da Liga Europa e temos de estar muito bem em vários aspetos do jogo. É um jogo com mais de 180 minutos e temos de ter plena noção disso.”E quando questionado sobre os favoritos a conquistar o troféu, sorriu e mencionou o nome de Unai Emery, treinador dos ingleses do Aston Villa que já conquistou a competição por quatro ocasiões: três com o Sevilha e uma com o Villarreal.Ricardo Horta garante uma equipa "motivada" para a receção ao Betis. "Sabendo da eliminatória que temos pela frente, aí sim, meter as fichas todas nesta eliminatória. É uma eliminatória especial para o clube, para muitos dos jogadores que fazem parte do nosso plantel porque muitos não jogaram esta competição e chegar a esta fase dá uma certa ilusão. Fazendo a fase liga que fizemos, fazendo a reviravolta que fizemos frente ao Ferencvaros dá uma grande motivação", disse o capitão do Sp. Braga, reconhecendo assim que o plantel ambiciona ir mais longe na prova, apesar de considerarem o Betis favorito.A nível individual, o médio ofensivo está a fazer uma grande temporada e quando questionado se poderia ser a melhor de sempre, respondeu assim: "Não é um objetivo. Prefiro ganhar todos os jogos do que marcar mais um golo ou fazer uma assistência. Meto sempre o coletivo à frente do individual. Se contribuir com golos e assistências, sei que a equipa vai estar mais próximo de vencer. Quero ajudar a equipa em campo a conseguir vitórias, é para isso que me pagam."O Sp. Braga vai tentar chegar às meias-finais da Liga Europa pela segunda vez na sua história, razão mais do que suficiente para o clube convocar a cidade para apoiar a equipa, que ambiciona chegar à final de Istambul.O jogo da segunda mão é em Sevilha, dia 16 de abril.