Sp. Braga faz reviravolta frente ao Ferencváros e garante presença nos quartos de final da Liga Europa

O Sporting de Braga venceu esta quarta-feira, 18 de março, os húngaros do Ferencváros, por 4-0, e garantiu o apuramento para os quartos-de-final da Liga Europa.Foi uma tarde épica para os bracarenses, que recuperaram de uma desvantagem de 0-2, sofrida há uma semana na Hungria. Bastaram apenas 34 minutos para que a equipa treinada por Carlos Vicens tivesse dado a volta à eliminatória, com golos do austríaco Florian Grillitsch, do espanhol Gabri Martínez e do capitão Ricardo Horta.No início do segundo tempo, Horta bisou e deu aos minhotos uma vantagem confortável até final da partida.Com este apuramento, o Sp. Braga vai agora defrontar o vencedor da eliminatória entre Panathinaikos e Betis, cuja primeira mão foi favorável aos gregos por 1-0, sendo que tudo se vai decidir esta quinta-feira em Sevilha.