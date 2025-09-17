Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Mourinho já não é treinador do Fenerbahçe
José Mourinho já não é treinador do FenerbahçeEPA/MIGUEL A. LOPES
Desporto

José Mourinho já negoceia com o Benfica. Pode assinar até final da época com mais uma de opção

Special one aceita treinar as águias, apesar da incerteza quanto ao próximo presidente do clube.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

José Mourinho já negoceia com o Benfica para orientar as águas até ao final da época. E, segundo apurou o DN, o treinador pode assinar até junho de 2026, com a possibilidade de estender essa ligação por mais uma época.

O treinador de 62 anos, que já tinha orientado o Benfica em 2000/01, prepara-se assim para regressar ao futebol português 21 anos depois de ter deixado o FC Porto, clube onde conquistou uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões.

Após a derrota com o Qarabag (2-3), no Estádio da Luz, Bruno Lage acabou mesmo por sair do clube, por mútuo acordo com Rui Costa, que avançou para Mourinho – que saiu do Fenerbahçe, precisamente, após a derrota com o Benfica no playoff de acesso à Liga dos Campeões.

A apresentação pode ser já esta quarta-feira, dia 17 de setembro, e a estreia diante do AVS.

(em atualização)

José Mourinho já não é treinador do Fenerbahçe
Mourinho? "Conhece muito bem o Benfica", diz Lage, que deseja "a maior sorte ao senhor que se segue"
José Mourinho já não é treinador do Fenerbahçe
Bruno Lage afastado do cargo de treinador do Benfica. Mourinho pode ser apresentado nas próximas horas
José Mourinho já não é treinador do Fenerbahçe
Do "fracasso" ao "está na hora". Luís Filipe Vieira e Noronha Lopes ao ataque após saída de Lage
Benfica
Bruno Lage
José Mourinho

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt