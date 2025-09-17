José Mourinho já negoceia com o Benfica. Pode assinar até final da época com mais uma de opção

José Mourinho já negoceia com o Benfica para orientar as águas até ao final da época. E, segundo apurou o DN, o treinador pode assinar até junho de 2026, com a possibilidade de estender essa ligação por mais uma época.O treinador de 62 anos, que já tinha orientado o Benfica em 2000/01, prepara-se assim para regressar ao futebol português 21 anos depois de ter deixado o FC Porto, clube onde conquistou uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões.Após a derrota com o Qarabag (2-3), no Estádio da Luz, Bruno Lage acabou mesmo por sair do clube, por mútuo acordo com Rui Costa, que avançou para Mourinho – que saiu do Fenerbahçe, precisamente, após a derrota com o Benfica no playoff de acesso à Liga dos Campeões.A apresentação pode ser já esta quarta-feira, dia 17 de setembro, e a estreia diante do AVS.(em atualização).Mourinho? "Conhece muito bem o Benfica", diz Lage, que deseja "a maior sorte ao senhor que se segue" .Bruno Lage afastado do cargo de treinador do Benfica. Mourinho pode ser apresentado nas próximas horas.Do "fracasso" ao "está na hora". Luís Filipe Vieira e Noronha Lopes ao ataque após saída de Lage