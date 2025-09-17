Mourinho? "Conhece muito bem o Benfica", diz Lage, que deseja "a maior sorte ao senhor que se segue"

"Infelizmente, alguns condicionalismos, quer internos quer externos, não nos permitiram fazer melhor. Agora é desejar a maior sorte ao senhor que se segue". As declarações são de Bruno Lage, já na condição de ex-treinador das águias, após o presidente do Benfica, Rui Costa, ter anunciado, durante a madrugada desta quarta-feira, 17 de setembro, que já não liderava o comando técnico dos encarnados. A decisão surge na sequência da derrota, no Estádio da Luz, frente ao Qarabag (2-3), no arranque da primeira fase da Liga dos Campeões. E o senhor que se segue à frente da equipa encarnada pode ser mesmo José Mourinho. "Não sei se se confirmam as notícias, se é o mister Mourinho ou não. O mais importante é que ele é um homem que conhece muito bem o Benfica, curiosamente jogou três vezes com esta equipa, conhece muito bem esta equipa, elogiou muitas vezes o plantel, dizia que eu era um homem feliz com as opções que tinha. Certamente ele vai ser muito mais feliz com [Georgiy] Sudakov e Dodi [Lukebakio] a chegar para ajudar", afirmou Bruno Lage ao chegar ao Benfica Campus, no Seixal.À entrada do centro de treinos do clube da Luz, Lage começou por afirmar que o "mais importante" é que deseja "muito bem ao Benfica". "Foi o que tentámos fazer neste regresso, foi nesse sentido que trabalhámos arduamente neste início de época, montar um plantel completamente diferente daquilo que encontrei há um ano quando chegámos", argumentou, referindo, depois, os já referidos "condicionalismos" que não o deixaram, a ele e à sua equipa, "fazer melhor".Aos jornalistas, Bruno Lage repetiu que, apesar de afastado do comando técnico das águias, quer "muito bem" ao clube. "O Benfica fez muito bem por mim, pela minha carreira", destacou o ex-treinador dos encarnados, tendo recordado que entrou no clube a treinar as camadas mais jovens e que esta é a segunda vez que sai a treinar a equipa sénior. "Projetou-me, em termos nacionais e internacionais, de uma maneira que nunca pensei", vincou Lage. "Proporcionou-me, em termos pessoais, condições financeiras que me permitem dar condições muito melhores à minha família para termos uma vida tranquila", acrescentou.O início da primeira fase da Champions, na Luz, revelou-se um verdadeiro pesadelo para os encarnados com a derrota na terça-feira frente a Qarabag, do Azerbaijão. No final do encontro, viram-se lenços brancos nas bancadas e horas depois o presidente do Benfica anunciou, já passava da 01:00, que Lage deixava o comando técnico das águias.“Queria comunicar a todos os benfiquistas que acabámos de chegar a acordo com Bruno Lage, que deixa de ser treinador do Benfica a partir de hoje. Quero agradecer ao Bruno tudo o que tentou fazer, tudo o que fez pelo Benfica, todo o empenho que teve ao longo deste ano em que representou o nosso clube, mas infelizmente chegou o momento e entendemos que era o momento de alterar. Contamos no sábado, na Vila das Aves, já ter o novo treinador”, disse Rui Costa, durante a conferência de imprensa no Estádio da Luz, em Lisboa. .Bruno Lage afastado do cargo de treinador do Benfica. Mourinho pode ser apresentado nas próximas horas. Lage, de 49 anos, tinha voltado ao Benfica em setembro de 2024 para substituir o alemão Roger Schimdt, na sequência de uma primeira passagem, de 2019 a 2020, mas sai agora ao fim de 10 jogos em 2025/26, com sete vitórias, dois empates e uma derrota.O presidente do Benfica, que enfrenta eleições em outubro, justificou a sua decisão com a necessidade de “não hipotecar” a época da equipa de futebol em 2025/26.“Não hipotecamos nada, não perdemos nada nem deixamos de estar em nenhuma competição, mas entendo que este é o momento de trocar, precisamente para não hipotecar a época”, assumiu o dirigente.“Foi uma semana dura para todos os benfiquistas e lamento pelos dois últimos jogos, que foram totalmente inesperados em função dos nossos objetivos. O treinador que vier tem de ter um perfil ganhador, com capacidade para pôr esta equipa nos patamares que são exigíveis, e que nos dê os títulos que pretendemos”, considerou Rui Costa, referindo que a decisão sobre o sucessor de Lage fique consumada antes da visita ao AVS, no sábado, a contar para a sexta jornada da I Liga. .Do "fracasso" ao "está na hora". Luís Filipe Vieira e Noronha Lopes ao ataque após saída de Lage.De acordo com o jornal Observador, a contratação de José Mourinho (recentemente afastado dos turcos do Fenerbahce, após derrota com o Benfica) poderá ser anunciada nas próximas horas.Bruno Lage saiu ao fim de sete vitórias, dois empates e uma derrota em 10 jogos em 2025/26, com o presidente a sentir dificuldades para explicar a recente quebra de resultados da equipa, “apesar de uma época bastante atípica, que não serve de desculpa”.Com Lusa.Lage deixa futuro nas mãos de Rui Costa. “Recupero o que já disse: nunca serei um problema para o Benfica".Entrada em falso na Champions: Benfica permite reviravolta ao Qarabag na Luz