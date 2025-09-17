Bruno Lage afastado do cargo de treinador do Benfica

O treinador Bruno Lage deixou o comando técnico da equipa de futebol do Benfica, anunciou o presidente dos ‘encarnados’, Rui Costa, na madrugada desta quarta-feira, horas depois da derrota frente ao Qarabag (3-2), no arranque da primeira fase da Liga dos Campeões.“Queria comunicar a todos os benfiquistas que acabámos de chegar a acordo com Bruno Lage, que deixa de ser treinador do Benfica a partir de hoje. Quero agradecer ao Bruno tudo o que tentou fazer, tudo o que fez pelo Benfica, todo o empenho que teve ao longo deste ano em que representou o nosso clube, mas infelizmente chegou o momento e entendemos que era o momento de alterar. Contamos no sábado, na Vila das Aves, já ter o novo treinador”, disse Rui Costa, em conferência de imprensa no Estádio da Luz, em Lisboa.Lage, de 49 anos, tinha voltado ao Benfica em setembro de 2024 para substituir o alemão Roger Schimdt, na sequência de uma primeira passagem, de 2019 a 2020, mas sai agora ao fim de 10 jogos em 2025/26, com sete vitórias, dois empates e uma derrota.O presidente do Benfica, que enfrenta eleições em outubro, justificou a sua decisão com a necessidade de “não hipotecar” a época da equipa de futebol em 2025/26.“Não hipotecamos nada, não perdemos nada nem deixamos de estar em nenhuma competição, mas entendo que este é o momento de trocar, precisamente para não hipotecar a época”, assumiu o dirigente.“Foi uma semana dura para todos os benfiquistas e lamento pelos dois últimos jogos, que foram totalmente inesperados em função dos nossos objetivos. O treinador que vier tem de ter um perfil ganhador, com capacidade para pôr esta equipa nos patamares que são exigíveis, e que nos dê os títulos que pretendemos”, observou Rui Costa.Questionado sobre o sucessor de Bruno Lage, que tinha voltado ao Benfica em setembro de 2024 para substituir o alemão Roger Schmidt, após uma primeira passagem, de 2019 a 2020, Rui Costa não revelou qual é a sua preferência, mas disse esperar que essa decisão fique consumada antes da visita ao AVS, no sábado, da sexta jornada da I Liga.De acordo com o jornal Observador, a contratação de José Mourinho (recentemente afastado dos turcos do Fenerbahce, após derrota com o Benfica) poderá ser anunciada nas próximas horas.Bruno Lage saiu ao fim de sete vitórias, dois empates e uma derrota em 10 jogos em 2025/26, com o presidente a sentir dificuldades para explicar a recente quebra de resultados da equipa, “apesar de uma época bastante atípica, que não serve de desculpa”.“Vale a pena lembrar o período que tivemos de descanso e de preparação. Desde então e até hoje, a equipa não parou. A única altura foi quando tivemos o plantel quase todo nas seleções. Estes dois jogos deixaram uma marca e há que tentar mudar este rumo”, notou.Os ‘encarnados’ iniciaram a temporada com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira frente ao bicampeão nacional Sporting (1-0), no Algarve, sendo que, depois, qualificaram-se para a fase de liga da Liga dos Campeões, ao afastarem os franceses do Nice na terceira pré-eliminatória e os turcos do Fenerbahçe, então treinados pelo português José Mourinho, no play-off.Uma série de sete vitórias e um empate, com sete jogos consecutivos sem sofrer golos nas diversas competições, pautaram o arranque do Benfica, mas, já depois da primeira paragem da I Liga para os compromissos das seleções nacionais, as ‘águias’ deixaram-se empatar em tempo de compensação na receção ao Santa Clara (1-1), da quinta jornada, atuando contra 10 unidades desde os 38 minutos, por expulsão do brasileiro Paulo Victor.A contestação dos adeptos agudizou-se na terça-feira, quando o Benfica desaproveitou uma vantagem de dois golos e perdeu na receção Qarabag, precipitando o fim da segunda passagem de Bruno Lage pela equipa principal ‘encarnada’, marcada pela conquista de uma Taça da Liga, na época passada, e de uma Supertaça.“Sou muito apologista da continuidade dos projetos. Na época passada, acabámos por não ser campeões e por não ganhar a Taça de Portugal, mas, a uma semana do fim, tínhamos tudo em aberto para poder ganhar tudo. Fomos para o Mundial de clubes e chegámos aos oitavos de final, sendo eliminados pelo campeão [Chelsea]”, recordou..Entrada em falso na Champions: Benfica permite reviravolta ao Qarabag na Luz. Bruno Lage foi o quarto treinador do Benfica na presidência de Rui Costa, iniciada em julho de 2021, na sequência de Jorge Jesus (2021), Nélson Veríssimo (2021/22), que atualmente comanda a equipa B ‘encarnada’, da II Liga, e Roger Schmidt (2022-2024).“Além da confiança que mantinha em Bruno Lage e da importância de dar seguimento ao trabalho, considerava que era uma irresponsabilidade hipotecar a época logo no princípio. Isso significaria entrar para 2025/26 sem pré-época e com um treinador novo, que não iria conhecer os jogadores em período de mercado. Os resultados deram-me razão”, avaliou.As ‘águias’ oficializaram a mudança técnica a 38 dias das eleições dos órgãos sociais do clube para o quadriénio 2025-2029, que estão agendadas para 25 de outubro e têm seis candidatos assumidos, incluindo o ex-futebolista e capitão e atual presidente Rui Costa.“Independentemente das eleições, um treinador está sempre a prazo. Não pude evitar esta decisão, assim como não posso evitar contratar um novo técnico para assegurar o futuro da equipa”, concluiu.Na I Liga, o Benfica é quarto classificado, com 10 pontos, cinco abaixo do líder isolado FC Porto, mas tem em atraso a receção ao Rio Ave, da jornada inaugural, que se vai realizar na terça-feira, três dias depois da visita ao AVS, 17.º e penúltimo, para a sexta ronda..Lage deixa futuro nas mãos de Rui Costa. “Recupero o que já disse: nunca serei um problema para o Benfica"