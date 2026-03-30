João Félix pressiona Roberto Martínez: "No Al-Nassr estou a jogar na minha posição"

João Félix tem uma participação em golo por cada jogo no Al-Nassr. Soma 15 golos e 11 assistências e foi questionado sobre se está a recuperar a confiança que teve quando despontou no Benfica. O avançado dos sauditas vincou que está satisfeito por alinhar nas costas de Cristiano Ronaldo, o que é, também, uma indicação que deixa a Roberto Martínez. "Cada um coloca a pressão que quer, sei do meu valor e estou a jogar na minha posição. Foi nessa posição que me destaquei no Benfica e confio em mim principalmente quando jogo na minha posição", refere o internacional português que fez três épocas e meia no Atlético de Madrid, antes de passagens breves por Chelsea, Barcelona e Milan. Sabe, porém, que na Seleção, habitualmente em 4x3x3, dificilmente terá essa liberdade de jogar atrás de Gonçalo Ramos.Félix vai com os melhores números desde que saiu dos encarnados e, em Atlanta, alinhou no ataque no particular com o México, o qual não caracterizou de forma derrotista apesar do empate. "Apanhámos condições que são diferentes ao que estamos habituados, o míster optou por colocar a jogar duas equipas e muita malta nunca tinha jogado junta. As ideias não estavam assentes", explana, considerando ainda que Portugal fez "um jogo competitivo", com "várias ocasiões de golo", repetindo a ideia de que a "crítica, venha de Portugal ou da China, não afeta os jogadores", que vê "tranquilos".Falou ainda da experiência na Arábia Saudita, elogiando Jorge Jesus: "Já tinha ouvido muitas histórias dele. É um treinador diferente, um grande treinador, com o qual tenho aprendido bastante. Quanto ao campeonato, temos ali três ou quatro jogos que são vitórias quase garantidas, mas, por exemplo, ainda estão quatro equipas a lutar pelo título. Há competitividade.".João Félix e Nuno Tavares fora dos convocados da seleção para defrontar a Irlanda.Jogador do Mês. João Félix premiado por bom arranque na liga saudita