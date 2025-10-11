João Félix e Nuno Tavares fora dos convocados da seleção para defrontar a Irlanda

João Félix e Nuno Tavares foram excluídos da ficha de jogo da seleção nacional na receção à República da Irlanda, marcada para as 19h45 no Estádio José Alvalade, em Lisboa.Dos 25 convocados por Roberto Martinez para os compromissos de outubro, dois têm de ficar de fora em cada jogo, porque apenas são permitidos 23 nomes da ficha de jogo. Para o duelo com os irlandeses, o selecionador cortou o avançado do Al Nassr e o lateral esquerdo da Lazio.Félix, a contas com uma mialgia de esforço, falhou a sessão de treino desta sexta-feira. Já Tavares foi uma adição à convocatória inicial, tendo sido chamado para substituir o lesionado João Neves..Martínez fala em "apuramento esquisito" sem "margem de erro" e pede para não se subestimar a Irlanda. O Portugal-Irlanda está agendado para as 19:45 de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do eslovaco Ivan Kruzliak.Três dias depois, em 14 de outubro, também em Alvalade e igualmente às 19:45, a seleção nacional defronta a Hungria.No arranque da qualificação, Portugal foi a Erevan golear a Arménia, por 5-0, seguido de novo triunfo em Budapeste perante a Hungria (3-2)..O que vale esta Irlanda? Do artilheiro em destaque nos Países Baixos ao guardião que travou Bruno Fernandes. A seleção lusa lidera o Grupo F, com seis pontos, mais três do que a Arménia, enquanto húngaros e irlandeses somam apenas um, resultante do empate entre ambos.Portugal pode garantir já o apuramento e assegurar a nona presença em Mundiais, a sétima seguida, caso vença os dois encontros e se Arménia não triunfar em nenhuma das suas partidas (Hungria, em Budapeste, e Irlanda, em Dublin).O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.